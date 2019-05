Roma – Juventus: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Roma – Juventus: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per la trentaseiesima giornata del campionato di Serie A, calcio d’inizio alle ore 20.30

ROMA – Domenica 12 maggio alle ore 20.30 si giocherà Roma – Juventus, match valevole per la trentaseiesima giornata del campionato di Serie A. Da una parte c’è la squadra di Ranieri che viene dal pareggio esterno col Genoa ed in classifica occupa la quinta posizione, in coabitazione col Milan, con 59 punti. Dall’altra parte, invece, c’è la formazione bianconera che è reduce dal pari casalingo contro il Torino ed in classifica occupa saldamente la prima posizione con 89 punti.

La cronaca minuto per minuto

ROMA-JUVENTUS IN DIRETTA Domani sera alle ore 19.30 le formazioni ufficiali, dalle 20.30 la webcronaca della partita.

La presentazione del match

QUI ROMA – I padroni di casa dovrebbero schierarsi col 4-2-3-1 con Mirante in porta, pacchetto difensivo composto da Florenzi e Kolarov sulle corsie esterne mentre nel mezzo Manolas e Fazio. A centrocampo Nzonzi e Cristante in cabina di regia mentre davanti Zaniolo, Pellegrini ed El Shaarawy alle spalle di Dzeko.

QUI JUVENTUS – La compagine bianconera dovrebbe schierarsi col 4-4-2 con Szczesny tra i pali, reparto arretrato composto da De Sciglio e Spinazzola sulle corsie esterne mentre nel mezzo Bonucci e Chiellini. A centrocampo Pjanic e Matuidi in cabina di regia con Cuadrado e Cancelo sulle fasce mentre in attacco tandem offensivo composto da Ronaldo e Kean.

Dove vederla in TV e in streaming

La gara sarà trasmessa in esclusiva da Sky sui canali Sky Sport Uno (201 sul satellite, 482 sul digitale), Sky Sport Serie A (202 sul satellite, 483 sul digitale) e Sky Sport (251 sul satellite, 484 sul digitale). Per gli abbonati sarà inoltre come sempre disponibile anche il servizio in streaming su ogni dispositivo munito di una connessione a internet e dell’app di Sky Go.

Le probabili formazioni di Roma – Juventus

ROMA (4-2-3-1): Mirante; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Cristante, Nzonzi; Zaniolo, Pellegrini, El Shaarawy; Dzeko. Allenatore: Ranieri

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; De Sciglio, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Cuadrado, Pjanic, Matuidi, Cancelo; Ronaldo, Kean. Allenatore: Allegri

STADIO: Olimpico