Pagelle 36° giornata Serie A 2018-2019: voti fantacalcio

Fantacalcio pagelle 17° giornata di ritorno del Campionato di Serie A 2018-2019. Quando e dove trovarle per una corretta gestione della fantasquadra

MILANO – Trentaseiesima giornata del Campionato di Serie A ricca di colpi di scena. Il turno si è aperto con la vittoria contro il Genoa della sempre più sorprendente Atalanta, che ora, in attesa della Monday night che vedrà impegnata l’Inter contro il Chievo, si trova a +2 dai nerazzurri. Orobici a segno con Barrow e Castagne; di Pandev il gol dei rossoblu nel finale. Mercoledì prossimo la squadra di Gasperini è attesa nella finale di Coppa Italia contro la Lazio, che vince a Cagliari con reti di Luis Alberto e Correa e continua a sperare di strappare il pass per le Coppe Europee; inutile il gol di Pavoletti nei minuti di recupero. Chi ancora spera nell’Europa è il Milan, che nell’anticipo serale batte di misura la Fiorentina: decide Calhanoglu.

Vittoria in rimonta e tre punti fondamentali per mantenere viva la speranza di un posto Europa anche per il Torino contro il Sassuolo grazie alla doppietta di Belotti e al gol di Zaza; di Bourabia e Lirola le reti dei neroverdi. Successi importanti, invece, in ottica salvezza, anche quelli di Udinese e Empoli. I friulani espugnano lo Stirpe con due gol di Okaka e uno di Samir; inutile la marcatura per il Frosinone di Dionisi. I toscani vanno a segno a Marassi contro la Sampdoria con Farias e Di Lorenzo; il rigore di Quagliarella serve solo a portare a quota 26 il numero dei gol stagionali realizzati dall’attaccante blucerchiato. Il Genoa si trova ora a una sola lunghezza dalla squadra di Andreazzoli; l’Udinese a due: capitolo retrocessione, pertanto, ancora aperto.

La Spal, salva con tre settimane di anticipo, perde in casa contro il Napoli: in vantaggio con Petagna, si fa rimontare da Mario Rui. Finisce 2-0 il big match tra Roma e Juventus, con i giallorossi che riagganciano il Milan al quinto posto e continuano a sperare in un posto in Champions: decidono Florenzi e Dzeko.

Detto della Monday night, l’altro posticipo di lunedì, in programma alle ore 19, vede in campo Bologna e Parma. I felsinei, reduci dalla sconfitta a San Siro contro il Milan e quindicesimi con 37 punti, cercano punti determinanti per acquisire la matematica salvezza; stesso fine per i ducali, quattordicesimi con una lunghezza in più.

Dove e quando trovare le pagelle della trentaseiesima giornata del Campionato di serie A 2018/2019

Queste saranno disponibili con le seguenti modalità. Le pagelle della gare saranno disponibili a partire da lunedì 13 maggio. Ricordiamo ai fantallenatori di Fantamagic che il calciomercato sarà riaperto da martedì 14 maggio 2019 alle ore 21. Iscrizione gratuita ai tornei di fantacalcio sempre aperta.

