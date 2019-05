Roma-Juventus 2-0, il tabellino: reti di Florenzi e Dzeko

Il tabellino di Roma-Juventus 2-0 il risultato finale: reti di Florenzi e Dzeko per il successo della compagine guidata da Ranieri.

ROMA – Nel match valevole per la trentaseiesima giornata del campionato di Serie A la Roma batte la Juventus 2-0 restando in corsa per un piazzamento Champions. Succede tutto nell’ultimo quarto d’ora di partita con la squadra di Ranieri che passa in vantaggio con Florenzi mentre a chiudere il match ci pensa Dzeko. Successo fondamentale per la squadra capitolina che aggancia il Milan in quinta posizione mentre la Juventus resta a quota 89.

Roma-Juventus 2-0: il tabellino del match

ROMA (4-3-3): Mirante, Florenzi, Fazio, Manolas, Kolarov, Zaniolo, Nzonzi, Pellegrini (67′ Cristante), Kluivert (78′ Under), Dzeko, El Shaarawy. Allenatore: Ranieri

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Spinazzola, Chiellini, Caceres, De Sciglio (85′ Cancelo), Matuidi (84′ Alex Sandro), Pjanic (71′ Bentancur), Emre Can, Dybala, Cristiano Ronaldo, Cuadrado. Allenatore: Allegri

RETI: 79′ Florenzi (R), 92′ Dzeko (R)

AMMONIZIONI: Dzeko, Zaniolo, Kolarov (R), Emre Can (J)

ESPULSIONI:

RECUPERO: 0′ nel primo tempo, 3′ nel secondo tempo

STADIO: Olimpico