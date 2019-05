Sampdoria – Empoli: cronaca diretta, risultato in tempo reale

Diretta di Sampdoria – Empoli: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per la trentaseiesima giornata del campionato di Serie A, calcio d’inizio alle ore 15

GENOVA – Domenica 12 maggio alle ore 15 andrà in scena Sampdoria – Empoli, match valido per la trentaseiesima giornata del campionato di Serie A. Da una parte c’è la formazione ligure che è reduce dal pareggio esterno col Parma ed in classifica occupa la nona posizione con 49 punti. Dall’altra parte, invece, ci sono i toscani che vengono dalla preziosissima vittoria casalinga contro la Fiorentina ed in classifica occupano il terzultimo posto con 32 punti, -3 dall’Udinese.

La cronaca minuto per minuto

Domenica 12 maggio alle ore 14.15 le formazioni ufficiali, dalle 15 la webcronaca della partita.

La presentazione del match

QUI SAMPDORIA – I padroni di casa dovrebbero scendere in campo col 4-3-1-2 con Audero in porta, pacchetto difensivo composto da Bereszynski e Murru sulle fasce laterali mentre nel mezzo Ferrari ed Andersen. A centrocampo Ekdal in cabina di regia con Praet e Linetty mezze ali mentre in attacco Ramirez alle spalle del tandem offensivo composto da Quagliarella e Defrel.

QUI EMPOLI – La compagine toscana dovrebbe schierarsi col 3-5-2 con Dragowski in porta, pacchetto difensivo composto da Veseli, Silvestre e Nikolau. A centrocampo Bennacer in cabina di regia con Krunic e Traoré mezze ali mentre sulle corsie esterne spazio a Di Lorenzo e Pajac. In attacco tandem offensivo composto da Farias e Caputo.

Dove vederla in TV e in streaming

La partita verrà trasmessa in esclusiva sulle reti Sky: in particolare su Sky Sport Serie A (canale 202) e Sky Sport (canale 251). Per chi possiede un abbonamento sarà inoltre possibile vederla anche in streaming grazie a Sky Go.

Le probabili formazioni di Sampdoria – Empoli

SAMPDORIA (4-3-1-2): Audero; Bereszynski, Ferrari, Andersen, Murru; Praet, Ekdal, Linetty; Ramirez; Quagliarella, Defrel. Allenatore: Giampaolo

EMPOLI (3-5-2): Dragowski; Veseli, Silvestre, Nikolaou; Di Lorenzo, Krunic, Bennacer, Traoré, Pajac; Farias, Caputo. Allenatore: Andreazzoli

STADIO: Luigi Ferraris