Parma – Sampdoria 1-0: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Parma – Sampdoria: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale dell’incontro valido per la trentacinquesima giornata di Serie A, calcio d’inizio alle ore 15

PARMA – Oggi pomeriggio alle ore 15 andrà in scena Parma – Sampdoria, incontro valevole per la trentacinquesima giornata del campionato di Serie A. Sguardo agli 11 di partenza con D’Aversa che non apporta sostanziali variazioni di formazione nel 3-5-2 con Ceravolo preferito a Siligardi per far coppia con Gervinho. Dall’altra parte Giampaolo con Jankto preferito a Linetty mentre in avanti c’è Gabbiadini con Quagliarella e Defrel con quest’ultimo che potrebbe fungere da trequartista mentre Saponara parte dalla panchina.

La cronaca minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

RISULTATO PARZIALE: PARMA - SAMPDORIA 1-0 (1'T) PRIMO TEMPO 20' lungo rinvio di Sepe per Gervinho arginato da Ferrari e l'attaccante costretto a scaricare dietro, contropiede che sfuma 19' prolungato possesso palla degli ospiti, attenta chiusura di Bastoni e rimessa dal fondo per Sepe 17' angolo per la Samp dalla sinistra, allontana di testa la difesa 15' gran duello tra Gervihno e Praet con il doriano che prima riesce a chiuderlo ma poi si fa rubare palla ma il cross dal fondo è impreciso. Al rinvio dal fondo Audero 12' due chance per la Samp con Praet e Jankto in area ma in entrambi i casi Sepe respinge la sfera! 11' prova a reagire la Samp dopo il gol subito a freddo 9' cross di Quagliarella verso la destra appena dentro l'area per il tentativo di controbalzo di Praet, palla alta 7' cross basso di Dimarco per Ceravolo in area ma attento Audero a bloccare 6' cross dalla sinistra per Defrel chiuso a sandwich a centroarea 5' buon avvio per la squadra di casa che prova a rendersi pericoloso sempre a sinistra in area ma Colley allontana 3' giallo a Colley per un intervento in ritardo su Ceravolo 1' GAZZOLA!!! VANTAGGIO DEL PARMA!!! gran merito di Gervinho che sulla sinistra nel testa a testa con Ferrari trova un cross basso dal fondo corretto in porta dal compagno padroni di casa oggi con la maglia da trasferta, a sfondo bianco quella della Samp partiti! calcio d'avvio per la Sampdoria Le squadre fanno il loro ingresso sul terreno di gioco Benvenuti alla diretta di Parma - Sampdoria, potrete seguire la cronaca della partita dall'ingresso in campo delle due squadre. TABELLINO PARMA (5-3-2): Sepe; Iacoponi, Dimarco, Bruno Alves, Gazzola, Bastoni; Barillà, Scozzarella, Kucka; Gervinho, Ceravolo. A disposizione: Frattali, Brazão, Stulac, Sierralta, Machin, Gobbi, Siligardi, Rigoni, Dezi, Sprocati. Allenatore: D’Aversa SAMPDORIA (4-3-1-2): Audero; Bereszynski, Ferrari, Colley, Murru; Praet, Ekdal, Jankto; Defrel; Gabbiadini, Quagliarella. A disposizione: Cabral, Belec, Junior Tavares, Farebegoli, Vieira, Linetty, Barreto, Saponara, Sau, Caprari, Belec. Allenatore: Giampaolo Reti: al 1' pt Gazzola Ammonizioni: Colley Recupero:

La presentazione del match

Da una parte c’è la formazione emiliana che viene dal pareggio esterno col Chievo ed in classifica occupa la quindicesima posizione con 37 punti. Dall’altra parte, invece, c’è la squadra di Giampaolo che nell’ultimo turno ha perso contro la Lazio ed in classifica occupa il nono posto con 48 punti.

QUI PARMA – La formazione padrona di casa dovrebbe scendere in campo col 3-5-2 con Sepe in porta, pacchetto difensivo composto da Iacoponi, Alves e Bastoni. A centrocampo Scozzarella in cabina di regia con Kucka e Barillà mezze ali mentre sulle corsie esterne Gazzola e Dimarco. In attacco tandem offensivo composto da Siligardi e Gervinho.

QUI SAMPDORIA – Giampaolo dovrebbe mandare in campo la sua squadra col 4-3-1-2 con Audero tra i pali, reparto arretrato formato da Bereszynski e Murru sulle fasce laterali mentre nel mezzo Andersen e Colley. A centrocampo Ekdal in cabina di regia con Praet e Linetty mezze ali mentre davanti Saponara alle spalle del tandem offensivo composto da Defrel e Quagliarella.

Dove vederla in TV e in streaming

La gara Parma – Sampdoria, valevole per la trentacinquesima giornata del campionato di Serie A, verrà trasmessa in esclusiva sulla piattaforma di Sky, precisamente su Sky Sport (canale 253). Inoltre, per gli abbonati sarà anche possibile assistere al match tramite l’applicazione in streaming di Sky Go.

Le probabili formazioni di Parma – Sampdoria

PARMA (3-5-2): Sepe; Iacoponi, Alves, Bastoni; Gazzola, Kucka, Scozzarella, Barillà, Dimarco; Siligardi, Gervinho. Allenatore: D’Aversa

SAMPDORIA (4-3-1-2): Audero; Bereszynski, Andersen, Colley, Murru; Praet, Ekdal, Linetty; Saponara; Defrel, Quagliarella. Allenatore: Giampaolo

STADIO: Ennio Tardini