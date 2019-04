Chievo – Parma: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Chievo – Parma: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per la trentaquattresima giornata di Serie A, calcio d’inizio alle ore 15

VERONA – Domenica 28 aprile alle ore 15:00, presso lo stadio Bentegodi di Verona, si disputerà il match tra Chievo e Parma valevole per la trentaquattresima giornata di Serie A. Da una parte ci sono i Clivensi, già retrocessi matematicamente in Serie B ma che nell’ultimo turno di campionato hanno espugnato l’Olimpico al cospetto di una Lazio in lotta per l’Europa. Dall’altra la squadra di Roberto D’Aversa, reduce dal pareggio casalingo contro il Milan che, a meno di clamorosi colpi di scena, ha consolidato una salvezza più che tranquilla.

La cronaca minuto per minuto

Domenica 28 aprile alle ore 14.15 le formazioni ufficiali, dalle 15 la webcronaca della partita.

La presentazione del match

QUI CHIEVO – Come dichiarato da Di Carlo, in questo finale di stagione verrà dato spazio a chi non ne ha avuto durante il corso della stagione. Pronto il consueto 4-3-2-1: tra i pali confermato Semper, che ha ben figurato contro i biancocelesti. Nel pacchetto difensivo pronti Depaoli, Bani, Cesar e Barba, mentre a centrocampo agiranno Leris, Rigoni ed Hetemaj, con quest’ultimo in leggero vantaggio sul giovane Kiyine. Sulla trequarti ci sarà ancora il baby Vignato, in gol contro la Lazio, a supporto del tandem d’attacco formato da Meggiorini e Stepinski.

QUI PARMA – D’Aversa risponde col 5-3-2. In porta ci sarà Sepe, davanti a lui la difesa composta da Gazzola, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo e Dimarco. A centrocampo Kucka e Barillà sono sicuri di una maglia da titolare, mentre in cabina di regia ci sarà uno tra Rigoni e Scozzarella, con il primo in leggero vantaggio. In attacco pronti Gervinho e Ceravolo, con Siligardi pronto alla staffetta con l’ivoriano. Non dovrebbe farcela Inglese.

Dove vederla in TV e Streaming

La partita Chievo – Parma verrà trasmessa in esclusiva su DAZN, piattaforma streaming raggiungibile tramite smartphone, pc, console, tablet e smart tv.

Le probabili formazioni di Chievo – Parma

CHIEVO (4-3-1-2): Semper; Depaoli, Bani, Cesar, Barba; Leris, Rigoni, Hetemaj/Kiyine; Vignato; Meggiorini, Stepinski. Allenatore: Di Carlo

PARMA (5-3-2): Sepe; Gazzola, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo, Dimarco; Kucka, Rigoni/Scozzarella, Barillà; Gervinho/Siligardi, Ceravolo. Allenatore: D’Aversa

Stadio: “Bentegodi” di Verona