Posta in palio molto alta per il posticipo della domenica. In Serie B profumo di A nello scontro diretto Lecce – Brescia. Si gioca nei principali campionati europei

Domenica 28 aprile si è aperta con il calcio argentino e la Copa de la Superliga dove finisce 1-1 tra Estudiantes e Racing Club. Si è giocato anche la OFC Champions League con i successi casalinghi rispettivamente per 2-0 del Hienghene sul Team Wellington e 2-1 del Magenta sull’Auckland City. In Bolivia finisce 1-1 tra Royal Pari e Nacional Potosi mentre in Cile 4-2 del Curico Unido sull’Huachipato. Nella Serie A Brasiliana successi per Atletico-MG, Chapecoense e Flamengo rispettivamente 2-1 su Avai, 2-0 su Internacional e 3-1 sul Cruzeiro. In Colombia vincono Deportivo Cali (2-1 su Aguilas” e Atletico Nacional (2-0 su America de Cali); 1-1 invece tra Petrolera e Ind. Medellin. Nella Primera Division messicana 2-2 tra Monterrey su Necaxa e vittorie per Pachuca (1-0 su Atlas), Club America (1-0 su Santos Laguna) e Guadalajara (2-1 su Leon). Ricordando che in basso troverete tutti i risultati delle principali partite del giorno aggiornate in tempo reale andiamo a vedere i principali incontri ancora da disputare. In Italia fari puntati sulla sfida serale tra Torino e Milan in una lunga giornata di live che partirà dalle 12.30 con Frosinone – Napoli. In Serie B Lecce – Brescia scontro diretto per la Serie A in evidenza. Quest’ultimo match assieme a quelli di A si potranno seguire anche con il prezioso supporto della webcronaca. Completano il quadro i match dei principali campionati europei.

