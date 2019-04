Sampdoria – Lazio: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Sampdoria – Lazio: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per la trentaquattresima giornata del campionato di Serie A, calcio d’inizio alle ore 18

GENOVA – Domenica 28 aprile alle ore 18 si giocherà Sampdoria – Lazio, match valevole per la trentaquattresima giornata del campionato di Serie A. Da una parte c’è la formazione ligure che è reduce dalla sconfitta rovinosa col Bologna ed in classifica occupa la nona posizione con 48 punti. Dall’altra parte, invece, c’è la squadra capitolina che si ha appena conquistato la finale di Coppa Italia battendo il Milan fuori casa. In campionato, però, la squadra di Inzaghi è reduce dalla clamorosa sconfitta casalinga contro il Chievo ed in classifica occupa l’ottavo posto con 52 punti.

La cronaca minuto per minuto

Domenica 28 aprile alle ore 17.15 le formazioni ufficiali, dalle 18 la webcronaca della partita.

La presentazione del match

QUI SAMPDORIA – I padroni di casa dovrebbero scendere in campo col 4-3-1-2 con Audero in porta, pacchetto difensivo composto da Bereszynski e Murru sulle fase laterali mentre nel mezzo Colley ed Andersen. A centrocampo Ekdal in cabina di regia con Praet e Linetty mezze ali mentre in attacco Ramirez alle spalle del tandem offensivo composto da Quagliarella e Defrel.

QUI LAZIO – Inzaghi dovrebbe schierare i suoi col 3-5-1-1 con Strakosha in porta, pacchetto difensivo composto da Luiz Felipe, Acerbi e Bastos. A centrocampo Lucas Leiva in cabina di regia con Parolo e Cataldi mezze ali mentre sulle corsie esterne spazio a Romulo e Lulic. Davanti tandem d’attacco composto da Correa e Immobile.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Sampdoria – Lazio, valevole per la trentaquattresima giornata del campionato di Serie A, sarà visibile in esclusiva su Sky Sport (canale 251), Sky Sport Serie A (canale 202) e in streaming attraverso la piattaforma SkyGo.

Le probabili formazioni di Sampdoria – Lazio

SAMPDORIA (4-3-1-2): Audero; Bereszynski, Colley, Andersen, Murru; Praet, Ekdal, Linetty; Ramirez; Quagliarella, Defrel. Allenatore: Giampaolo

LAZIO (3-5-1-1): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Bastos; Romulo, Parolo, Lucas Leiva, Cataldi, Lulic; Correa; Immobile. Allenatore: Inzaghi

STADIO: Luigi Ferraris