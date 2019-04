I suggerimenti per le scommesse sulle partite di domenica. Bolletta dedicata alla 34° giornata di Serie A e al big match della 35° di Serie B

La trentaquattresima giornata del campionato di Serie A si articola in tre giornate. Domenica 28 aprile si giocano cinque partite. Si comincia alle 12.30 con il lunch match Frosinone – Napoli. Alle 15 si giocano due partite mentre alle 18 scendono in campo Sampdoria e Lazio. In serata la sfida dal profumo di Europa tra Torino e Milan. Nel posticipo di Serie B si affrontano invece le due prime della classe: Lecce e Brescia. I pronostici di oggi riguardano sei partite. Nel dettaglio la scommessa del giorno.

Frosinone-Napoli 2 (ore 12.30)

Il Frosinone, reduce dalla sconfitta di Cagliari e penultimo a dieci lunghezze dal quartultimo posto, vuole tre punti per continuare a sperare ancora nel miracolo salvezza; di fronte avrà il Napoli che non ha più nulla da chiedere al campionato.

Chievo-Parma under 2,5 (1,68)

Il Chievo, reduce dalla sorprendente vittoria all’Olimpico contro la Lazio ma già matematicamente condannato alla retrocessione, riceve il Parma, in cerca di punti per acquisire la sicurezza di rimanere in Serie A.

Spal-Genoa under 2,5 (ore 15)

Spal e Genoa sono in cerca di punti per acquisire la sicurezza in Serie A. La squadra di Semplici proviene dalla vittoria di Empoli ed è tredicesima a quota 38, quella di Prandelli è reduce da due KO di fila ed è quindicesima con quattro lunghezze in meno.

Sampdoria-Lazio over 2,5 (ore 18)

La Sampdoria, nona a quota 48, cerca immediato riscatto dopo aver perso 3-0 a Bologna mentre la Lazio, ottava con 52 punti, a -4 dal Milan, sognano ancora la Champions.

Torino-Milan over 2,5 (ore 20.30)

Il Milan, che proviene dal pareggio a Parma, fa visita al Torino, che dopo la vittoria a Marassi contro il Genoa è brillantemente settimo a quota 52 e in corsa per un posto in Europa.

Lecce – Brescia over 2,5 (ore 21)

Posticipo e big match della trentacinquesima giornata del campionato cadetto. Il Lecce proviene dalla vittoria ottenuta a Perugia ed è secondo con 6o punti. a -3 dalla capolista Brescia, che nel turno precedente ha vinto in cassa contro la Salernitana.

Riepilogo delle partite: la schedina consigliata per le partite del 20 aprile 2019

Frosinone-Napoli 2 (1,37)

Chievo-Parma under 2,5 (1,68)

Spal-Genoa under 2,5 (1,55)

Sampdoria-Lazio over 2,5 (1,68)

Torino-Milan over 2,5 (2,20)

Lecce – Brescia over 2,5 (1,75)

TOTALE VINCITA INDICATIVA CON UNA GIOCATA DA 10 euro -> 231 euro