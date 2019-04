Torino – Milan: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Torino – Milan: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per la trentaquattresima giornata del campionato di Serie A, calcio d’inizio alle ore 20.30

TORINO – Domenica 28 aprile alle ore 20.30 andrà in sena Torino – Milan, incontro valevole per la trentaquattresima giornata del campionato di Serie A. Match che si preannuncia incandescente visto che entrambe le squadre sono in corsa per l’ultimo posto Champions. Da una parte c’è la formazione Granata che viene dalla preziosa vittoria esterna col Genoa ed in classifica occupa la settima posizione con 53 punti. Dall’altra parte, invece, c’è la squadra rossonera che non sta attraversando un gran periodo come dimostra la sconfitta in Coppa Italia contro la Lazio. In classifica la formazione di Gattuso occupa la quarta posizione, in coabitazione con l’Atalanta, con 56 punti.

La cronaca minuto per minuto

Domenica 28 aprile alle ore 19.45 le formazioni ufficiali, dalle 20.30 la webcronaca della partita.

La presentazione del match

QUI TORINO – I padroni di casa dovrebbero scendere in campo col 3-5-2 con Sirigu in porta, pacchetto difensivo composto da Izzo, N’Koulou e Moretti. A centrocampo Rincon in cabina di regia con Meitè e Lukic mezze ali mentre sulle corsie esterne spazio ad Aina e Ansaldi. In attacco tandem offensivo composto da Berenguer e Belotti.

QUI MILAN – La formazione rossonera dovrebbe scendere in campo col 4-3-3 con Donnarumma tra i pali, reparto arretrato formato da Conti e Rodriguez sulle fasce laterali mentre nel mezzo Zapata e Romagnoli. A centrocampo Bakayoko in cabina di regia con Kessié e Paquetà mezze ali mentre in attacco spazio al tridente composto da Suso, Piatek e Calhanoglu.

Dove vederla in TV e in streaming

Il match verrà trasmesso in esclusiva da Sky sul canale 202 Sky Sport Serie A (ch. 372 del digitale terrestre). Inoltre per gli abbonati sarà possibile seguire la sfida in diretta streaming grazie alle app Sky Go e Now Tv.

Le probabili formazioni di Torino – Milan

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, N’Koulou, Moretti; Aina, Meité, Rincon, Lukic, Ansaldi; Berenguer, Belotti. Allenatore: Mazzarri

MILAN (4-3-3): G. Donnarumma; Conti, Zapata, Romagnoli, Rodriguez; Kessié, Bakayoko, Paquetà; Suso, Piatek, Calhanoglu. Allenatore: Gattuso

STADIO: Olimpico – Grande Torino