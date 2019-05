Fiorentina – Milan: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Fiorentina – Milan: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valevole per la trentaseiesima giornata del campionato di Serie A, calcio d’inizio alle ore 20.30

FIRENZE – Sabato 11 maggio alle ore 20.30 andrà in scena Fiorentina – Milan, incontro valevole per la trentaseiesima giornata del campionato di Serie A. Da una parte c’è la formazione toscana che sta vivendo un momento pessimo come dimostra la sconfitta di Empoli e la dodicesima posizione in classifica, insieme al Cagliari, con 40 punti. Dall’altra parte, invece, ci sono i rossoneri che vengono dalla preziosa vittoria casalinga contro il Bologna ed in classifica occupano il quinto posto, insieme alla Roma, con 59 punti.

La cronaca minuto per minuto

Sabato 11 maggio alle ore 19.45 le formazioni ufficiali, dalle 20.30 la webcronaca della partita.

La presentazione del match

QUI FIORENTINA – I padroni di casa dovrebbero scendere in campo col 4-3-3 con Lafont in porta, pacchetto difensivo composto da Milenkovic e Biraghi sulle fasce laterali mentre nel mezzo Ceccherini e Vitor Hugo. A centrocampo Fernandes in cabina di regia con Benassi e Gerson mezze ali mentre davanti tridente composto da Chiesa, Muriel e Mirallas.

QUI MILAN – I rossoneri dovrebbero schierarsi con un modulo speculare: Donnarumma tra i pali, reparto difensivo composto da Abate e Rodriguez sulle corsie esterne mentre nel mezzo Musacchio e Romagnoli. A centrocampo Mauri in cabina di regia con Kessié e Calhanoglu mezze ali mentre in attacco spazio al tridente formato da Suso, Piatek e Borini.

Dove vederla in TV e in streaming

Il match Fiorentina – Milan, valevole per la trentaseiesima giornata del campionato di Serie A, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva sulla piattaforma DAZN.

Le probabili formazioni di Fiorentina – Milan

FIORENTINA (4-3-3): Lafont; Milenkovic, Ceccherini, Vitor Hugo, Biraghi; Benassi, Fernandes, Gerson; Chiesa, Muriel, Mirallas. Allenatore: Montella

MILAN (4-3-3): G. Donnarumma; Abate, Musacchio, Romangoli, Rodriguez; Kessié, Mauri, Calhanoglu; Suso, Piatek, Borini. Allenatore: Gattuso

STADIO: Artemio Franchi