Fantacalcio, pagelle 38° giornata di Serie B 2018-2019

La diciannovesima giornata del girone di ritorno del Campionato di Serie B 2018-19. I voti dei calciatori e i bonus/malus per giocare al fantacalcio: gol, ammonizioni, espulsioni

LECCE – Una giornata al cardiopalma. Così può definirsi il trentottesimo e ultimo turno del campionato cadetto che nella ripresa delle nove partite in programma, giocate tutte in contemporanea, ribalta la classifica stilata al termine della fine del primo di tempo delle stesse. É anche il giorno degli ultimi verdetti, dopo che nelle scorse settimane il Brescia era già stato promosso in Serie A mentre Carpi e Padova sapevano già di dover abbandonare la categoria. Vediamo come è andata.

Il Lecce grazie al 2-1 rifilato allo Spezia, conquista la promozione diretta nel massimo campionato. Nulla da fare, invece, per il Palermo: i rosanero, dopo aver concluso il primo tempo in vantaggio per 2-0, si fanno pareggiare dal Cittadella che, in virtù di questo risultato, conquista i play-off. Si assicura un posto nelle prime otto anche il Benevento, vincitore in casa del Brescia, e il Verona, che batte in rimonta il Foggia: i pugliesi retrocedono in Serie C. Delusione per il Perugia, che non va ai playoff pur vincendo contro la Cremonese; gioia, invece, per il Livorno, che pareggia 1-1 col Padova e conquista la salvezza. Il Venezia ribalta il 2-0 sul campo del Carpi grazie alla tripletta e ai play-out se la vedrà con la Salernitana, sconfitta a Pescara. Il Crotone batte l’Ascoli in una gara priva di interesse ai fini della classifica.

