Serie B – Pescara quinto in classifica: battuta la Salernitana 2-0

La formazione abruzzese conquista la quinta posizione in classifica battendo 2-0 la Salernitana, campani ai play-out col Venezia.

PESCARA – Nel match valevole per la trentottesima ed ultima giornata del campionato di Serie B il Pescara vince 2-0 contro la Salernitana consolidando la quinta posizione in classifica. Succede tutto nella seconda frazione con gli abruzzesi che segnano nell’ultimo quarto d’ora con Bettella e Ciofani. Con questa vittoria, dunque, la squadra abruzzese conferma il quinto posto e affronterà il Cittadella ai play-off (Palermo permettendo) mentre i campani si giocheranno la permanenza nella serie cadetta contro il Venezia.

La cronaca del match

RISULTATO FINALE: PESCARA-SALERNITANA 2-0 SECONDO TEMPO 95' Fine partita. 93' Intanto terza rete del Venezia, Foggia in questo momento in Serie C. 91' La chiude il Pescara con Ciofani che, sugli sviluppi di un calcio d'angolo, insacca da due passi. 90' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL PESCARA! CIOFANI! 90' Pareggio del Venezia a Carpi, finale al cardiopalmo. 89' Pescara vicino al gol con Ciofani che calcia col destro ma Micai respinge. 88' Salernitana completamente sbilanciata, non ha nulla da perdere la squadra guidata da Menichini. 86' Ci prova in acrobazia il neo entrato Mazzarani ma la sfera termina a lato di poco. 85' Cambio nel Pescara con Ciofani al posto di Pinto. 83' Ultimo cambio nella Salernitana con Rosina al posto di D. Anderson. 81' Meno di seicento secondi più recupero per le speranze della Salernitana. 79' Pescara che passa in vantaggio con Bettella che, sugli sviluppi di un calcio d'angolo, insacca battendo Micai. 78' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL PESCARA! BETTELLA! 77' Meno di un quarto d'ora più recupero alla conclusione del match, tensione altissima allo stadio Adriatico. 75' Secondo cambio nella Salernitana con Calaiò al posto di Djuric. 74' Cartellino giallo per Sottil, punito per una simulazione. 73' Si fa vedere la Salernitana con Di Tacchio che calcia col mancino da fuori ma Fiorillo blocca. 72' Squadre che si stanno allungando in questa ultima parte di gara, si aprono spazi per entrambe le squadre. 70' Venti minuti più recupero alla conclusione del match, sempre 0-0 tra Pescara e Salernitana. 68' Metà della seconda frazione di gioco, incredibile fase di gioco. 66' Cambiano i risultati con Padova e Verona che che stanno pareggiando Livorno e Foggia. 65' Venezia che ha accorciato le distanza in casa del Carpi, sale la tensione in questo finale di stagione. 63' Cambio che si concretizza in questo momento con Bruno al posto di Crecco. 62' Nel Pescara sta per entrare Bruno, vedremo chi gli lascerà il posto. 61' Cambio che si concretizza in questo momento con Mazzarani al posto di A. Anderson. 60' Siamo entrati nell'ultimo terzo di gara, sempre 0-0 tra Pescara e Salernitana. 59' Sta per entrare Mazzarani nella Salernitana. 57' E' sempre la squadra abruzzese a fare la partita in questa ripresa, risultato ancora fermo sullo 0-0. 55' Brutte notizie per la Salernitana perché il Foggia è passato in vantaggio a Verona. 53' Pescara vicinissimo al gol con Sottil che esplode il destro dal limite ma la conclusione si perde alta di nulla. 52' I due allenatori stanno pensando a qualche cambio. 50' Incredibile occasione sciupata dalla compagine campana che sembra aver cominciato questo secondo tempo con un piglio più aggressivo. 48' Salernitana ad un passo dal gol con Jallow che, su cross da destra, non colpisce da pochi passi. 46' Ricomincia il secondo tempo di Pescara-Salernitana. PRIMO TEMPO 45' Fine primo tempo. 42' Pescara vicino al gol con Marras che, al termine di un'azione confusionaria, devia con la punta del piede ma Micai blocca in qualche modo. 40' Cinque minuti più eventuale recupero alla conclusione della prima frazione di gioco. 38' Si stanno allungando notevolmente le due squadre in questo finale di tempo. 36' Occasione potenziale per il Pescara con Balzano che, da ottima posizione, crossa malissimo per Mancuso e palla sul fondo. 34' Intanto è passato in vantaggio il Livorno a Padova, Salernitana in questo momento ai play-out. 33' Buon momento per la formazione campana che sta trovando buoni spazi. 32' Salernitana ad un passo dal vantaggio con Anderson che, imbeccato benissimo da Jallow, si presenta davanti a Fiorillo ma calcia fuori. 30' Prima mezz'ora del match che è andata via senza grandissime emozioni, 0-0 tra Pescara e Salernitana. 28' Fase statica della gara, entrambe le squadre sono disposte molto bene in campo. Ci sono pochi spazi per offendere. 26' Solito copione tattico con il Pescara che attacca mentre la Salernitana aspetta. 24' Palermo in vantaggio per due reti a zero nei confronti del Cittadella, in questo momento abruzzesi matematicamente in quinta posizione. 23' Pescara vicinissimo al gol con Mancuso che, da ottima posizione, apre il piatto destro calciando addosso a Micai. 23' Metà della prima frazione di gioco, sempre fermo sullo 0-0 il match tra Pescara e Salernitana. 21' Si lotta su ogni pallone, non c'è un attimo di respiro. 19' Buone notizie per la Salernitana visto che il Carpi sta vincendo con il Venezia. 18' Squillo da parte della formazione ospite con Djuric che tenta l'acrobazia ma la sfera termina fuori, non di molto. 17' Tensione molto alta all'Adriatico, Pescara che sta facebdo la partita mentre gli ospiti aspettano e ripartono. 15' Primo quarto d'ora di gioco che è andato via, sempre 0-0 tra Pescara e Salernitana. 13' Occasione clamorosa per la Salernitana con Djuric che, sugli sviluppi di un corner, devia verso la porta, ma Balzano salva sulla linea. 12' Intanto si è sbloccato anche il risultato a Lecce con i padroni di casa in vantaggio e momentaneamente in Serie A. 11' Calcia Brumgn ma la retroguardia ospite allontana in qualche modo. 10' Punizione dalla trequarti in favore della squadra di Pillon. 9' Vi aggiorneremo anche sui risultati dagli altri campi, in questo momento Brescia e Perugia in vantaggio su Benevento e Cremonese. 7' Match molto intenso in queste prime battute, la posta in palio è altissima soprattutto per la squadra campana. 6' Primo squillo degli adriatici con Sottil che, su cross da destra, calcia col destro al volo ma la sfera termina alta. 5' Pescara che occupa la quinta posizione in classifica mentre la Salernitana è quindicesima. Obiettivi completamente diversi per le due compagini che si stanno affrontando allo Stadio Adriatico. 3' Le due squadre si stanno studiando in questo avvio di partita, Pescara in possesso palla ma la Salernitana si chiude bene. 1' PARTITI! E' cominciata Pescara-Salernitana! 14.55 Le due squadre entrano in campo in questo momento, tra poco si comincia! 14.43 Le due compagini hanno ultimato il riscaldamento e stanno tornando negli spogliatoi. 14.25 Squadre in campo per il classico riscaldamento pre-partita. 14.00 Per quanto concerne il capitolo formazioni 4-3-3 per il Pescara con il tridente offensivo composto da Marras, Mancuso e Sottil mentre la Salernitana risponde col 4-2-3-1 con D. Anderson, A. Anderson e Jallow alle spalle di Djuric. 13.55 Amici di Calciomagazine e appassionati di calcio buon pomeriggio e benvenuti alla diretta di Pescara-Salernitana, incontro valevole per l'ultima giornata del campionato di Serie B. IL TABELLINO PESCARA (4-3-3): Fiorillo; Balzano, Bettella, Scognamiglio, Pinto (85' Ciofani); Crecco (63' Bruno), Brugman, Memushaj; Marras (79' Antonucci), Mancuso, Sottil. Allenatore: Pillon SALERNITANA (4-2-3-1): Micai; Casasola, Migliorini, Mantovani, Lopez; Odjer, Di Tacchio; D. Anderson (81' Rosina), A. Anderson (61' Mazzarani), Jallow; Djuric (75' Calaiò). Allenatore: Menichini RETI: 78' Bettella (P), 90' Ciofani (P) AMMONIZIONI: Sottil (P), Casasola (S) ESPULSIONI: RECUPERO: 0' nel primo tempo, 5' nel secondo tempo NOTE: 9099 Spettatori STADIO: Adriatico

La presentazione del match

Da una parte c’è la formazione abruzzese che viene dal pareggio beffa di Venezia ed in classifica occupa la quinta posizione con 52 punti. Dall’altra parte c’è la squadra campana che sta vivendo un momento sportivamente drammatico come dimostra la sconfitta casalinga col Cosenza ed il quattordicesimo posto, insieme al Livorno, con 38 punti.

QUI PESCARA – La compagine adriatica dovrebbe scendere in campo col 4-3-3 con Fiorillo tra i pali, pacchetto difensivo composto da Del Grosso e Balzano sulle corsie esterne mentre nel mezzo Bettella e Scognamiglio. A centrocampo Brugman in cabina di regia con Bruno e Memushaj mezze ali mentre in attacco spazio al tridente formato da Marras, Mancuso e Sottil.

QUI SALERNITANA – La squadra campana dovrebbe scendere in campo col 4-2-3-1 con Micai in porta, reparto difensivo composto da Casasola e Lopez sulle fasce laterali mentre nel mezzo Migliorini e Mantovani. A centrocampo Di Tacchio in cabina di regia con Odjer mentre davanti Anderson, A. Anderson e Jallow alle spalle di Djuric.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Pescara – Salernitana, valevole per la trentottesima ed ultima giornata del campionato di Serie B, verrà trasmesso in diretta e in esclusiva su DAZN.

Le probabili formazioni di Pescara – Salernitana

PESCARA (4-3-3): Fiorillo; Balzano, Bettella, Scognamiglio, Del Grosso; Bruno, Brugman, Memushaj; Marras, Mancuso, Sottil. A disposizione: Kastrati, Farelli, Ciofani, Gravillon, Campagnaro, Pinto, Crecco, Kanoutè, Capone, Antonucci, Monachello, Bellini. Allenatore: Giuseppe Pillon.

SALERNITANA (4-2-3-1): Micai; Casasola, Migliorini, Mantovani, Lopez; Odjer, Di Tacchio; D. Anderson, Andrè Anderson, Jallow; Djuric. A disposizione: Russo, Vannucchi, Gigliotti, Pucino, Schiavi, Akpa Akpro, Mazzarani, Memolla, Calaiò, Orlando, Rosina. Allenatore: Leonardo Menichini.

STADIO: Adriatico