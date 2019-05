Playoff Serie B, Spezia – Cittadella: liguri dati favoriti

Playoff di Serie B: pronostico e quote per le scommesse per la gara in programma venerdì 17 maggio dalle ore 21. Per i bookmakers favoriti i liguri

Venerdì 17 maggio si giocano la prima gara valida per i quarti di finale dei playoff di Serie B: Spezia – Cittadella. Le due squadre hanno chiuso la regular season, rispettivemente, al sesto e settimo posto. La vincente andrà ad afffrontare il Benevento in semifinale.

Spezia – Cittadella: cronaca diretta e risultato in tempo reale

Spezia – Cittadella: per i bookmakers favoriti i liguri

I bookmakers danno nettamente favoritigli inglesi. Il segno 1 è quotato in media 2,20. Il segno X è offerto da 3,00 a 3,20 mentre il segno 2 oscilla tra 3,50 e 3,65.

Per quanto riguarda la doppia chance l’1/X vale da 1,27 a 1,30, l’X/2 è dato da 1,65 a 1,67, l’1/2 da 1,35 a 1,37.

I bookmakers pensano che i gol saranno numerosi: l’Under 2,5 è dato da 1,60 a 1,75, l’Over 2,5 mediamente a 2,00. E credono che andrano a segno entrambe le squadre: il No Goal vale da 1,94 a 1,95, il goal da 1,77 a 1,85.

Il risultato più esatto potrebbe essere l’1-1 (dato in media a 5,80), seguito dall’1-0 (a 7,10) e dall’1-0 (a 8,90)

La possibilità che entrambe le squadre segnino nel primo tempo vale mediamente 4,75.