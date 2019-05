Spezia – Cittadella: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Spezia – Cittadella: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per il primo turno dei play-off di Serie B, calcio d’inizio alle ore 21

LA SPEZIA – Domani sera alle ore 21 andrà in scena Spezia – Cittadella, incontro valevole per il primo turno dei play-off di Serie B. Da una parte c’è la compagine ligure che ha chiuso il campionato in sesta posizione grazie alla penalizzazione pesantissima inflitta al Palermo. Dall’altra parte, invece, ci sono i veneti che nell’ultimo turno hanno pareggiato proprio in casa del Palermo staccando il pass per i play-off. Sfida secca al Picco con i padroni di casa agevolati vista la posizione di classifica migliore rispetto al Cittadella.

La presentazione del match

QUI SPEZIA – Marino dovrebbe mandare in campo la sua squadra col 4-3-3 con Lamanna in porta, pacchetto difensivo composto da Augello e Crivello sulle corsie esterne mentre nel mezzo Terzi e Capradossi. A centrocampo Ricci in cabina di regia con Mora e Maggiore mezze ali mentre davanti spazio al tridente composto da Bidaoui, Galabinov e Okereke.

QUI CITTADELLA – La squadra di Venturato dovrebbe schierarsi col 4-3-1-2 con Paleari tra i pali, reparto arretrato formato da Benedetti e Ghiringhelli sulle fasce laterali mentre nel mezzo Frare e Adorni. A centrocampo Iori in cabina di regia con Proia e Branca mezze ali mentre davanti Schenetti alle spalle del tandem offensivo composto da Moncini e Finotto.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Spezia – Cittadella, valevole per il primo turno dei play-off di Serie B, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva sulla piattaforma DAZN.

Le probabili formazioni di Spezia – Cittadella

SPEZIA (4-3-3): Lamanna; Augello, Terzi, Capradossi, Crivello, Mora, Ricci, Maggiore, Bidaoui, Galabinov, Okereke. Allenatore: Marino

CITTADELLA (4-3-1-2): Paleari; Benedetti; Frare, Adorni, Ghiringhelli, Branca, Iori, Proia, Schenetti, Moncini, Finotto. Allenatore: Venturato

STADIO: Alberto Picco