Nella notte si sono disputati tre incontri della Coppa Brasile, nel pomeriggio e serata tre sfide valide per gli Europei Under17

Giovedì 16 maggio si è aperto con le sfide di Coppa Brasile. Successo esterno per 1-0 del Flamengo in casa del Corinthians mentre finiscono in parità Atletico-MG – Santos (0-0) e Fluminense – Cruzeiro (1-1). Nelle Division Profesional in Bolivia vincono Real Potosi, Guabira e The Strongest rispettivamenet 2-1 sull’Always Ready, 1-0 sul Destroyers e 3-1 sul Blooming. Senza reti si chiude tra J. Wilstermann e San Jose. In Colombia 1-0 del Millonarios con U. Magdalena mentre con lo stesso punteggio Monterrey liquida Tigres in Messico. Nella MSL in USA vincono Atlanta United 1-0 in casa del Vancouver Whitecaps e Seattle Sounders 2-1 con l’Orlando City in casa. Pareggi per Toronto – DC United (0-0) e Housteon Dynamo – Portland Timbers (1-1). Completano il quadro dei principali incontri odierni quello di Primeira Liga portoghese tra Belenenses e Nacional e tre match validi per gli Europei Under 17. Andiamo dunque di seguito a vedere tutti i risultati aggiornati in tempo reale del giorno.

