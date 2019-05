I suggerimenti per le scommesse sulle partite di giovedì. Bolletta dedicata integralmente alla settima giornata del massimo campionato norvegese

I pronostici per la giornata di giovedì 16 maggio riguardano esclusivamente la settima giornata dell’Eliteserien. Complessivamente sei partite che siamo andati ad analizzare. Nel dettaglio la scommessa del giorno.

Kristiansund – Molde 2 (ore 18)

Il Kristiansund proviene dalla vittoria ottenuta in trasferta sul campo del Sapsborg 08 e in classifica ha 13 punti. Sei lunghezze in più per la capolista Molde, reduce dalla vittoria casalinga contro il Mjondalen.

Mjondalen – Lillestrom under 2,5 (ore 18)

Il Mjondalen proviene dalla sconfitta casalinga contro la capolista Molde e in classifica ha 8 punti. Stesse lunghezze per il Lillestrom, reduce dal pareggio casalingo contro il Rosenborg.

Rosenborg- Haugesund 1 (ore 18)

Il Rosenborg proviene dal pareggio ottenuto in trasferta sul campo del Lillestrom e in classifica ha 6 punti. A quota 8 l’Haugesund, reduce dal pari interno contro il Bodo/Glimt.

Viking – Stabaek 1 (ore 18)

Il Viking proviene dal pareggio rimediato in trasferta sul campo dello Stromgodset e in classifica ha 11 punti. Quattro lunghezze in meno per lo Stabaek, che nel turno precedente ha perso in casa dal Brann.

Valerenga – Stromgodset 1 (ore 20)

Il Valerenga proviene dalla schiacciante vittoria ottenuta in trasferta sul campo del Ranheim e in classifica ha 14 punti. A quota 6 lo Stromgodset, reduce dal pareggio casalingo contro il Viking.

Riepilogo delle partite: la schedina consigliata per le partite del 16 maggio 2019

Kristiansund – Molde 2 (2,00)

Mjondalen – Lillestrom under 2,5 (1,70)

Rosenborg- Haugesund 1 (1,87)

Tromso – Bode Glimt over 2,5 (1,72)

Viking – Stabk 1 (1,80)

Valerenga – Stromgodset 1 (1,70)

TOTALE VINCITA INDICATIVA CON UNA GIOCATA DA 10 euro -> 335 euro