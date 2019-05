La Coppa Italia è della Lazio: battuta l’Atalanta 2-0

La compagine capitolina conquista la Coppa Italia battendo l’Atalanta 2-0, decisive le reti di Milinkovic-Savic e Correa.

ROMA – La Lazio vince la Coppa Italia 2018/2019. Nel match dell’Olimpico la squadra capitolina battendo 2-0 l’Atalanta conquistando la sua settima Coppa Nazionale. Succede tutto nel finale di partita con Milinkovic-Savic e Correa che, al termine di un match spigoloso ed intenso, regalano il successo alla squadra di Inzaghi. Gioia incontenibile da parte della squadra bianco-celeste che si qualifica aritmeticamente per la prossima edizione dell’Europa League. Onore delle armi all’Atalanta concentrerà tutte le sue energie nella corsa al quarto posto che è ormai al fotofinish.

La cronaca del match

RISULTATO FINALE: ATALANTA-LAZIO 0-2 SECONDO TEMPO 98' Fine partita. La Lazio vince la Coppa Italia 2018/2019! 96' Ultimo minuto di gioco. 95' Vicina al gol l'Atalanta con Gomez che, dall'interno dell'area, calcia col destro ma la sua conclusione si perde a lato. 93' L'Olimpico è una bolgia, Lazio ad un passo dalla vittoria. 92' Sei minuti di recupero che cominceranno in questo momento. 91' La chiude la Lazio con Correa che irride Freuler, entra in area e insacca dopo aver saltato Gollini. 90' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL LAZIO! CORREA! 89' Assalto dell'Atalanta che non ha più nulla da perdere. 87' Occasione per la Lazio con Correa che entra in area e calcia col destro ma Gollini si oppone. 85' Triplo cambio nell'Atalanta con Barrow, Pasalic e Gosens per Zapata, De Roon e Castagne. 83' Passa in vantaggio la Lazio con Milinkovic che, sugli sviluppi di un corner, insacca con un gran colpo di testa. 82' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL LAZIO! MILINKOVIC-SAVIC! 80' Cartellino giallo anche per Freuler che diventa il sesto ammonito del match. 79' Cambio che si concretizza in questo momento con il serbo in campo al posto di Luis Alberto. 78' Sta per entrare anche Milinkovic-Savic nella Lazio, vedremo chi gli lascerà il posto. 77' Si fa vedere l'Atalanta con un tiro-cross di Gomez che scheggia il palo esterno ed esce. 75' Ultimo quarto d'ora, in caso di parità tempi supplementari ed eventuali calci di rigore per decidere questa finale di Coppa Italia. 73' Match spigoloso in questo secondo tempo, nessuna occasione. Posta in palio altissima. 71' Meno di venti minuti più recupero alla fine dei tempi regolamentari, non si sblocca il match. 69' Metà della seconda frazione di gioco, due cambi effettuati da Inzaghi mentre Gasperini non ha ancora optato per un cambio. 67' Cambio che si concretizza ora con Caicedo al posto di Immobile. 66' Tanti errori da parte delle due squadre in questo frangente di gara. Spettacolo sugli spalti, meno in campo. 64' Non ci sono sbocchi per l'Atalanta, sta per entrare Caicedo nella Lazio. 62' Tanta intensità ma match qualitativamente non eccelso, pochissime le emozioni. 60' Siamo entrati nell'ultimo terzo di gara, tutto ancora in bilico in questa finale di Coppa Italia. 58' Calcia Gomez ma il calcio franco non produce gli effetti sperati dalla squadra nerazzurra. 57' Punizione da posizione invitante per la formazione bergamasca e giallo per Leiva. 55' Primi dieci minuti di questo secondo tempo che sono andati via, persiste il risultato di 0-0 all'Olimpico. 53' I due allenatori stanno pensando a qualche cambio, Inzaghi ne ha già effettuato uno inserendo Radu per Bastos. 51' Atalanta che sembra aver cominciato meglio della Lazio questo secondo tempo. 49' Squillo della formazione orobica con Castagne che arma il destro dal limite ma Straskosha blocca in due tempi. 48' Molta aggressività anche in questo primo scorcio di secondo tempo. 46' Ricomincia il secondo tempo di Atalanta-Lazio. PRIMO TEMPO 47' Fine primo tempo. 45' Ci sarà un minuto di recupero. 44' Si sta giocando pochissimo in questo finale di tempo, tantissimi i falli e tantissime le interruzioni. 42' Cartellino giallo anche per Zapata, quarto ammonito della partita. 41' Torna a farsi vedere la Dea con Zapata che, su cross di Ilicic, colpisce di testa mandando alto. 39' Cartellino giallo anche per Lulic, si sta incattivendo il match dell'Olimpico. 38' Calcia Luis Alberto ma il suo destro termina alto sopra la traversa, non di molto. 37' Cartellino giallo per Masiello e punizione dal limite per la Lazio. 36' Primo cambio nella Lazio con Radu al posto di Bastos. Scelta tecnica da parte di Inzaghi. 35' Seicento secondi più eventuale recupero alla conclusione della prima frazione di gioco. 32' Abbiamo superato da poco la prima mezz'ora del match, risultato in parità ma le due squadre si stanno allungando pian piano. 30' Calcia Immobile ma la conclusione dell'attaccante viene respinta. 29' Punizione da buona posizione in favore della Lazio. 28' Buon momento per la squadra nerazzurra che sta spingendo, galvanizzata dalle occasioni di poco fa. 26' Tripla occasione per l'Atalanta con De Roon che colpisce in acrobazia colpendo il palo. Sulla respinta calcia a botta sicura Freuler ma Acerbi salva. Infine, da pochi metri, Zapata manda a lato di testa. 24' Cartellino giallo per Bastos, primo ammonito del match. 23' Metà della prima frazione di gioco, sempre 0-0 tra Atalanta e Lazio. 21' Gasperini non è soddisfatto dell'atteggiamento della sua squadra, più tranquillo Inzaghi rispetto al suo collega. 19' Tanta intensità ma match qualitativamente non eccelso, entrambe le squadre stanno sentendo la pressione. 17' Atalanta che prova a manovrare ma anche la Lazio pressa in modo compatto e aggressivo. 15' Lazio che ha conquistato la finale eliminando il Milan mentre l'Atalanta ha staccato il pass per la finale estromettendo la Fiorentina. 13' Non c'è un attimo di respiro in questa partita, mancano solo le occasioni da una parte e dall'altra. 11' Sta fischiando pochissimo il direttore di gara, match molto maschio all'Olimpico. 10' Primi dieci minuti di gioco che sono andati via, sempre 0-0 tra Atalanta e Lazio in questa finale di Coppa Italia. 7' C'è tanto agonismo in questo primo scorcio di partita, poco spazio per la qualità. 6' Ritmi subito intensi in questo avvio di gara, entrambe le squadre lottano nella zona nevralgica del campo su ogni pallone. 4' Partenza aggressiva da parte della squadra nerazzurra che pressa alto. 2' Si fa vedere subito l'Atalanta con Gomez che, dal limite, calcia col mancino ma Strakosha blocca in due tempi. 1' PARTITI! E' cominciata Lazio-Atalanta! 20.40 Le due compagini stanno facendo il loro ingresso in campo in questo momento, tra poco si comincia! 20.30 Le due squadre hanno ultimato il riscaldamento pre-partita e stanno tornando negli spogliatoi. 20.17 Le due compagini sono in campo per il classico riscaldamento pre-partita. 19.45 Per quanto concerne il capitolo formazioni 3-4-2-1 per l'Atalanta con Gomez e Ilicic alle spalle di Zapata mentre la Lazio risponde col 3-5-2 con Correa e Immobile a formare la coppia d'attacco. 19.35 Siamo in attesa delle formazioni ufficiali della partita. 19.30 Amici di Calciomagazine e appassionati di calcio buonasera e benvenuti alla diretta di Atalanta-Lazio, incontro valevole per la finale di Coppa Italia 2018/2019. IL TABELLINO ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Masiello, Palomino, Djimsiti; Hateboer, Freuler, De Roon (85' Pasalic), Castagne (85' Gosens); Gomez; Ilicic, Zapata (84' Barrow). Allenatore: Gasperini LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felice, Acerbi, Bastos (36' Radu); Marusic, Parolo, Leiva, Luis Alberto (78' Milinkovic-Savic), Lulic; Correa, Immobile (67' Caicedo). Allenatore: Inzaghi RETI: 82' Milinkovic-Savic (L), 90' Correa (A) AMMONIZIONI: Bastos, Lulic, Lucas Leiva, Marusic (L), Masiello, Zapata, Freuler (A) ESPULSIONI: RECUPERO: 1' nel primo tempo, 6' nel secondo tempo STADIO: Olimpico

La presentazione del match

Da una parte c’è la formazione capitolina che è arrivata fin qui eliminando il Milan. In campionato, invece, la squadra di Inzaghi è reduce dalla vittoria esterna di Cagliari ed in classifica occupa l’ottava posizione con 58 punti. Dall’altra parte, invece, c’è la compagine orobica che ha staccato il pass per la finale eliminando la Fiorentina. In campionato, invece, i nerazzurri sono reduci dalla vittoria col Genoa ed in classifica occupano il quarto posto con 65 punti.

QUI ATALANTA – Gasperini dovrebbe mandare in campo la sua squadra col 3-4-1-2 con Gollini tra i pali, reparto arretrato formato da Djimsiti, Palomino e Masiello. A centrocampo De Roon e Freuler in cabina di regia mentre sulle corsie esterne spazio a Hateboer e Castagne. In attacco Gomez alle spalle del tandem offensivo composto da Ilicic e Zapata.

QUI LAZIO – La squadra capitolina dovrebbe scendere in campo col 3-5-2 con Strakosha in porta, pacchetto difensivo composto da Luiz Felipe, Acerbi e Radu. A centrocampo Lucas Leiva in cabina di regia con Parolo e Luis Alberto mezze ali mentre sulle corsie esterne spazio a Romulo e Lulic. In attacco tandem offensivo composto da Correa e Immobile.

Dove vederla in TV e in streaming

La partita Lazio – Atalanta, valevole per la finale di Coppa Italia, verrà trasmessa in esclusiva sulle reti Rai: in particolare su Rai 1 (canale 1). Sarà inoltre possibile vederla anche in streaming grazie a Rai Play.

Le probabili formazioni di Lazio – Atalanta

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Masiello, Palomino, Djimsiti; Hateboer, Freuler, De Roon, Castagne; Gomez; Ilicic, Zapata. Allenatore: Gasperini

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felice, Acerbi, Radu; Romulo, Parolo, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile. Allenatore: Inzaghi

STADIO: Olimpico