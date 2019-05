I suggerimenti per le scommesse sulle partite di lunedì. Bolletta dedicata al posticipo della 37° giornata di Serie A e al massimo campionato svedese

Lunedì 20 maggio si gioca il posticipo della trentasettesima giornata del campionato di Serie A: alle 21 scendono in campo Lazio e Bologna per contendersi punti importanti in ottica, rispettivamente, Europa e salvezza. Spazio anche all’ Allsvenskan. I pronostici di oggi riguardano complessivamente cinque partite, che siamo andati ad analizzare. Nel dettaglio la scommessa del giorno.

Lazio – Bologna 1 (ore 20.30)

Posticipo della trentasettesima e penultima giornata del campionato di Serie A. I biancocelesti, dopo la vittoria a Cagliari, sono ottavi a quattro lunghezze dalla zona Europa; i felsinei, dopo un buon finale di stagione, sono a +5 dalla zona retrocessione

Aik – Falkenbergs 1 (ore 19)

Match valido per la decima giornata del massimo campionato svedese. L’Aik proviene dalla vittoria ottenuta in trasferta sul campo dell’Helsingborg e in classifica ha 17 punti. Dodici lunghezze in meno per il Falkenbergs, fanalino di coda del torneo e reduce dalla sconfitta in casa contro il Djurgarden.

Goteborg – Hammarby over 2,5 (ore 19)

Gara valida per la decima giornata del massimo campionato svedese. Il Goteborg proviene dal pareggio casalingo a reti inviolate contro il Malmo e in classifica ha 17 punti. Stesse lunghezze per l’Hammarby, reduce dalla vittoria interna contro l’Ostersunds.

Norrkoping – Sundsvall 1 (ore 19)

Match valido per la decima giornata del massimo campionato svedese. Il Norrkoping proviene dalla vittoria ottenuta in trasferta sul campo dell’Orebro e in classifica ha 17 punti. Tre lunghezze in meno per il Sundsvall, che nel turno precedente ha perso in casa del Sirius.

Ostersunds – Orebro over 2,5 (ore 19)

Gara valida per la decima giornata del massimo campionato svedese.L’Ostersunds proviene dal 4-0 rimediato in trasferta sul campo dell’Hammarby e in classifica ha 8 punti. Tre lunghezze per l’Orebro, che nel turno precedente ha perso in casa dal Norrkoping.

