Serata molto importante in chiave Champions con l’Atalanta che farà visita alla Juventus e l’Inter impegnato a Napoli. Si gioca anche in Spagna, Olanda e Portogallo

Domenica 19 maggio con la Serie A in primo piano. In particolare saranno gli incontri che verranno impegnati Inter e Atalanta a tener banco in serata, rispettivamente con Napoli e Juventus. Questi due match uniti ai restanti di Serie A potranno essere seguiti anche con il supporto della nostra consueta webcronaca. Si gioca anche in altri campionati europei come in Spagna, Olanda e Portogallo. Giornata di spareggi in Serie C. Prima di entrare nel dettaglio con i risultati aggiornati della giornata odierna, sguardo ai match che si sono già disputati partendo dal Brasile con i successi casalinghi per Atletico-MG e Palmeiras, rispettivamente contro Flamengo e Santos. In Cile 2-1 dell’O’ Higgins sull’Everton mentre in Ecuador chiudono in pareggio, 2-2, LDU Quito e Deportivo Cuenca. In Perù 2-0 del Carlos Mannucci sullo Sporting Cristal mentre nella MSL in USA successi casalinghi di Minnesota e Houston Dynamo rispettivamente 1-0 sul Columbus Crew e 2-1 sul DC United. Finisce senza reti Philadelphia Union – Seattle Sounders e 1-1 Sporting Kansas City – Vancouver Whitecaps. Nella Super League cinese infine 2-0 del Tianjin Teda sul Hebei.

Risultati aggiornati in tempo reale sulle partite di oggi

[AGGIORNA LA DIRETTA]