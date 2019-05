Chievo – Sampdoria: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Chievo – Sampdoria: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale de match valido per la trentasettesima giornata del campionato di Serie A, calcio d’inizio alle ore 12:30

VERONA – Domenica 19 maggio alle ore 12:30 avrà inizio il match tra Chievo e Sampdoria valevole per la trentasettesima giornata di Serie A. Da una parte ci sono i Clivensi, reduci dalla sconfitta per 2-0 sul campo dell’Inter, ma senza sfigurare. Dall’altra parte i blucerchiati, che nell’ultimo turno sono stati sconfitti per 1-2 nel match casalingo contro l’Empoli.

La cronaca minuto per minuto

Domenica 19 maggio alle ore 11.45 le formazioni ufficiali, dalle 12.30 la webcronaca della partita.

La presentazione del match

QUI CHIEVO – Maran dovrebbe mandare in campo i suoi con il consueto 4-3-1-2. Confermato Semper tra i pali, davanti a lui pronta la linea difensiva composta da Depaoli, Bani, Cesar e Barba. A centrocampo spazio a Leris ed Hetemaj con Dioussé in cabina di regia, mentre sulla trequarti ci sarà ancora il baby Vignato. In attacco chance per Pellissier, che a fine stagione darà il suo addio al calcio giocato, in coppia con Stepinski, in vantaggio sul giovane Grubac.

QUI SAMPDORIA – Modulo speculare per i blucerchiati con tanti ballottaggi, a cominciare dal portiere dove Audero, vittima di un problema fisico, potrebbe lasciare il posto a Belec. In difesa dovrebbe mancare Andersen, con Colley e Ferrari che agiranno da centrali, mentre Sala ed uno tra Bereszynski e Murru saranno i terzini. A centrocampo l’unico sicuro di una maglia da titolare è Praet, mentre gli altri due posti sono contesi da Ekdal e Vieira per il ruolo di regista, Jankto o Linetty per quello da mezz’ala. Sulla trequarti spazio a Ramirez, mentre a far coppia in attacco con Quagliarella ci sarà uno tra Caprari e Gabbiadini, col primo in leggero vantaggio.

Dove vederla in TV e Streaming

La partita tra Chievo e Sampdoria verrà trasmessa in esclusiva su DAZN, piattaforma streaming raggiungibile tramite smartphone, pc, tablet, console e smart tv.

Le probabili formazioni di Chievo – Sampdoria

CHIEVO (4-3-1-2): Semper; Depaoli, Bani, Cesar, Barba; Leris, Dioussé, Hetemaj; Vignato; Pellissier, Stepinski/Grubac. Allenatore: Maran

SAMPDORIA (4-3-1-2): Audero/Belec; Bereszynski/Murru, Ferrari, Colley, Sala; Praet, Ekdal/Vieira, Linetty/Jankto; Ramirez; Quagliarella, Caprari/Gabbiadini. Allenatore: Giampaolo

Stadio: Bentegodi