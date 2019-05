Serie A, Parma-Fiorentina: le formazioni ufficiali del match

Le formazioni ufficiali di Parma-Fiorentina: incontro valevole per la trentasettesima giornata del campionato di Serie A, calcio d’inizio alle ore 15.

PARMA – Tra poco faranno il loro ingresso in campo Parma e Fiorentina nel match valido per la trentasettesima giornata del campionato di Serie A. Per quanto concerne il capitolo formazioni 4-3-3 per entrambe le squadre: nel Parma tridente offensivo composto da Sprocati, Ceravolo e Gervinho mentre nella Fiorentina trio d’attacco formato da Chiesa, Simeone e Mirallas.

Le formazioni ufficiali di Parma-Fiorentina

PARMA (4-3-3): Sepe; Gazzola, Iacoponi, Bastoni, Gagliolo; Kucka, Stulac, Barillà; Sprocati, Ceravolo, Gervinho. A disposizione: Frattali, Brazao, Dimarco, Sierralta, Machin, Gobbi, Scozzarella, Siligardi, Dezi, Biabiany, Grassi. Allenatore: D’Aversa

FIORENTINA (4-3-3): Lafont; Milenkovic, Ceccherini, Vitor Hugo, Biraghi; Benassi, Veretout, Gerson; Chiesa, Simeone, Mirallas. A disposizione: Terracciano, Brancolini, Laurini, Norgaard, Dabo, Hancko, Montiel, Pezzella, Edimilson, Vlahovic, Muriel, Ferrarini. Allenatore: Montella