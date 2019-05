Empoli – Torino, le formazioni ufficiali

EMPOLI – Tutto è pronto al Castellani per l’inizio di Empoli – Torino, gara valida per la trentassettesima giornata del Campionato di Serie A. In palio punti imprtantissimi. Da un lato i padroni di casa cercano la vittoria per superare il Genoa, quartultimo, che ieri ha pareggiato in casa contro il Cagliati e ora dista due lunghezze. Dall’altra gli ospiti, dopo che la Roma non è andata oltr lo 0-0 a Reggio Emilia contro il Sassuolo, credono ancora di più a un posto in Europa. A breve saranno comunicate le scelte dei due tecnici.

Empoli (3-5-2): Dragowski; Maietta, Silvestre, Dell’Orco; Di Lorenzo, Traore, Bennacer, Acquah, Pajac; Farias, Caputo. A disposizione: Provedel, Perucchini, Brighi, Veseli, Pasqual, Capezzi, Rasmussen, Oberlin, Nikolaou, Ucan. Allenatore: Andreazzoli.

Torino (3-4-2-1): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Moretti; De Silvestri, Meité, Rincon, Aina; Baselli, Berenguer; Belotti. A disposizione: Ichazo, Rosati, Lukic, Zaza, Falque, Damascan, Bremer, Millico. Allenatore: Mazzarri.

SEGUI LA DIRETTA