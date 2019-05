Empoli – Torino: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Empoli – Torino: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale de match valido per la trentasettesima giornata del campionato di Serie A, calcio d’inizio alle ore 15

EMPOLI – Domenica 19 maggio alle ore 15:00 avrà inizio il match tra Empoli e Torino valevole per la trentasettesima giornata di Serie A. Da una parte c’è la squadra di Andreazzoli, in piena lotta salvezza con un punto di distanza dal diciassettesimo posto e reduci dalla vittoria per 1-2 sul campo della Sampdoria. Dall’altra parte ci sono i granata, a cui serve più di un miracolo per centrare la Champions League, ma che restano ancora in corsa per l’Europa League. Nell’ultimo turno la squadra di Mazzarri ha vinto in rimonta per 3-2 contro il Sassuolo, grazie ad un super Belotti.

La cronaca minuto per minuto

La presentazione del match

QUI EMPOLI – Andreazzoli dovrebbe mandare in campo i suoi col consueto 3-5-2. In porta ci sarà Dragowski, mentre la linea difensiva sarà composta da Silvestre, Dell’Orco ed uno tra Veseli e Maietta, col primo in vantaggio. Sulle fasce spazio a Di Lorenzo da una parte e Pajac dall’altra, mentre a centrocampo agiranno Traoré e Krunic ai lati di Bennacer. In attacco pronto Farias a supporto di Ciccio Caputo, ancora alle prese con un infortunio che non gli permette di esprimersi al meglio.

QUI TORINO – Modul0 speculare per Walter Mazzarri. Tra i pali inamovibile Sirigu, autore di una stagione fin qui eccellente. Davanti a lui pronti Izzo, Nkoulou e Moretti, con De Silvestri ed uno tra Berenguer ed Ola Ina sulle fasce. A centrocampo Meité e Rincon davanti alla difesa, con Baselli in posizione più avanzata, a supporto del tandem offensivo composto da Iago Falque, in ballottaggio con Zaza, e capitan Belotti.

Dove vederla in TV e Streaming

La partita Empoli – Torino sarà trasmessa in esclusiva sulle reti Sky, più precisamente su Sky Sport HD (canale 251) e Sky Sport Serie A (canale 202).

Le probabili formazioni di Empoli – Torino

EMPOLI (3-5-2): Dragowski; Veseli/Maietta, Silvestre, Dell’Orco; Di Lorenzo, Traoré, Bennacer, Krunic, Pajac; Farias, Caputo. Allenatore: Andreazzoli

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Moretti; De Silvestri, Baselli, Rincon, Meité, Ola Ina/Berenguer; Iago Falque/Zaza, Belotti. Allenatore: Mazzarri

Stadio: Carlo Castellani