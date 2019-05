I suggerimenti per le scommesse sulle partite di domenica. Bolletta dedicata integralmente alla 37° giornata del campionato di Serie A

La trentasettesima e penultima giornata del campionato di Serie A si articola in tre giornate, dal 18 al 20 maggio. Domenica si disputano sei gare, con doppio appuntamento serale: Napoli – Inter e Juventus – Atalanta si disutano infatti in contemporanea, con calcio di inizio fissato per le 20.30. I pronostici riguardano proprio le sei partite di cui abbiamo detto. Previste valanghe di gol. Nel dettaglio la scommessa del giorno.

Chievo-Sampdoria over 2,5 (ore 12.30)

Nel lunch match saranno di fronte Chievo e Sampdoria, due squadre che non hanno più interessi di classifica. I giocatori daranno il massimo anche per mettersi in luce in vista della programmazione per la prossima stagione.

Empoli-Torino 1 (ore 15)

In palio punti pesantissimi in chiave salvezza e Coppe. I toscani, che nell’ultimo turno hanno vinto a Marassi contro il Genoa e attualmente sono in terzultima posizione con 35 punti, ospitano i granata, settimi a quota 60 e a -2 dalla zona Europa.

Juventus-Atalanta over 2,5 (ore 20,30)

Big match. I bianconeri vogliono congedarsi dai propri sostenitori con una vittoria; gli orobici vogliono riscattare la sconfitta subita nella finale di Coppa Italia ma, soprattutto, vogliono conservare il quarto posto dagli attacchi di Milan e Roma, distaccate di tre punti.

Parma-Fiorentina over 2,5 (ore 15)

I ducali, che provengono dal 4-1 subito a Bologna, sono quindicesimi con 38 punti, a +3 dalla terzultima. Due lunghezze in più per la Viola, reduce dalla sconfitta rimediata in casa contro il Milan. Per entrambe l’obiettivo è la matematica salvezza.

Milan-Frosinone 1 (ore 18)

Il Milan, che dopo la vittoria ottenuta a Firenze è quinto a quota 62 e sogna ancora il quarto posto da cui dista tre lunghezze, riceve il Frosinone, già matematicamente retrocesso.

Napoli-Inter over 2,5 (1,65)

L’Inter, terza ma tallonata a una sola lunghezza proprio dalla squadra di Gasperini, fa visita al Napoli, ormai sicuro del secondo posto e che non ha più null da chiedere al campionato.

Riepilogo delle partite: la schedina consigliata per le partite del 12 maggio 2019

TOTALE VINCITA INDICATIVA CON UNA GIOCATA DA 10 euro -> 199 euro