Serie A, Udinese-SPAL: le formazioni ufficiali della partita

Le formazioni ufficiali di Udinese-SPAL: incontro valevole per la trentasettesima giornata del campionato di Serie A, calcio d’inizio alle ore 15

UDINE – Tra poco si giocherà Udinese-SPAL, incontro valevole per la trentasettesima giornata del campionato di Serie A. Per quanto concerne il capitolo formazioni 3-5-2 per entrambe le squadre: nell’Udinese Okaka e Lasagna a comporre il tandem offensivo mentre nella SPAL Floccari e Petagna a formare la coppia d’attacco.

UDINESE (3-5-2): Musso; De Maio, Ekong, Samir, Larsen, Mandragora, Sandro, De Paul, Zeegeler, Okaka, Lasagna. Allenatore: Tudor

SPAL (3-5-2): Gomis; Vicari, Cionek, Bonifazi, Fares, Kurtic, Murgia, Valoti, Lazzari, Floccari, Petagna. Allenatore: Semplici