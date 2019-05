Napoli – Inter: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Napoli – Inter: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valevole per la trentasettesima giornata del campionato di Serie A, calcio d’inizio alle ore 20.30

NAPOLI – Domenica 19 maggio alle ore 20.30 andrà in scena Napoli – Inter, incontro valevole per la trentasettesima giornata del campionato di Serie A. Da una parte c’è la formazione di Ancelotti che è reduce dalla vittoria esterna contro la SPAL ed in classifica occupa la seconda posizione con 76 punti. Dall’altra parte, invece, c’è la squadra nerazzurra che nell’ultimo turno ha battuto il Chievo ed in classifica occupa il terzo posto con 66 punti. In caso di successo la compagine di Spalletti sarebbe qualificata aritmeticamente alla prossima Champions League.

Domenica 19 maggio alle ore 19.45 le formazioni ufficiali, dalle 20.30 la webcronaca della partita.

La presentazione del match

QUI NAPOLI – La squadra partenopea dovrebbe scendere in campo col 4-4-2 con Meret in porta, pacchetto difensivo composto da Hysaj e Ghoulam sulle corsie esterne mentre nel mezzo Albiol e Koulibaly. A centrocampo Allan e Zielinski in cabina di regia con Callejon e Ruiz sulle fasce laterali mentre in attacco tandem offensivo composto da Milik e Younes.

QUI INTER – La compagine nerazzurra dovrebbe scendere in campo col 4-2-3-1 con Handanovic in porta, pacchetto difensivo composto da D’Ambrosio e Asamoah sulle fasce laterali mentre nel mezzo De Vrij e D’Ambrosio. A centrocampo Vecino e Brozovic in cabina di regia mentre davanti Keita, Nainggolan e Perisic alle spalle di Icardi.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Napoli – Inter, valevole per la trentasettesima e penultima giornata del campionato di Serie A, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva su Sky Sport Serie A.

Le probabili formazioni di Napoli – Inter

NAPOLI (4-4-2): Meret, Hysaj, Albiol, Koulibaly, Ghoulam, Callejon, Allan, Zielinski, Ruiz, Milik, Younes. Allenatore: Ancelotti

INTER (4-2-3-1): Handanovic, D’Ambrosio, De Vrij, Skriniar, Asamoah, Vecino, Brozovic, Keita, Nainggolan, Perisic, Icardi. Allenatore: Spalletti

STADIO: San Paolo