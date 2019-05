Juventus-Atalanta 1-1, il tabellino: Mandzukic risponde a Ilicic

Il tabellino di Juventus-Atalanta 1-1 il risultato finale: la formazione orobica passa con Ilicic ma i bianconeri pareggiano con Mandzukic.

TORINO – Nel match valevole per la trentasettesima giornata del campionato di Serie A Juventus e Atalanta si dividono la posta in palio pareggiando 1-1. Un gol per tempo con la formazione nerazzurra che passa in vantaggio con Ilicic mentre Mandzukic, a dieci minuti del termine, pareggia i conti per la Juventus. Con questo pareggio la squadra orobica sale in terza posizione ed ha il destino nelle proprie mani, bastano tre punti col Sassuolo per accedere alla prossima edizione della Champions League.

Juventus-Atalanta 1-1: il tabellino del match

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cancelo, Barzagli (61′ Mandzukic), Bonucci, Alex Sandro (46′ Bernardeschi); Emre Can, Pjanic, Matuidi (85′ Kean); Cuadrado, Dybala, Cristiano Ronaldo. A disposizione: Pinsoglio, Del Favero, De Sciglio, Chiellini, Caceres, Mandzukic, Kean, Rugani, Bentancur, Bernardeschi, Spinazzola, Nicolussi Caviglia. Allenatore: Allegri

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Gosens (62′ Mancini), Djimsiti, Masiello; Hateboer, De Roon, Freuler, Castagne; Gomez (74′ Pasalic); Zapata, Ilicic (78′ Barrow). A disposizione: Berisha, Rossi, Reca, Pessina, Mancini, Ibanez, Pasalic, Barrow. Allenatore: Gasperini

RETI: 34′ Ilicic (A), 80′ Mandzukic (J)



AMMONIZIONI: Alex Sandro, Ronaldo, Matuidi (J), Hateboer (A)

ESPULSIONI: Bernardeschi (J)

RECUPERO: 2′ nel primo tempo, 3′ nel secondo tempo

STADIO: Allianz Stadium