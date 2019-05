Juventus – Atalanta: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Juventus – Atalanta: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valevole per la trentasettesima giornata del campionato di Serie A, calcio d’inizio alle ore 20.30

TORINO – Domenica 19 maggio alle ore 20.30 andrà in scena Juventus – Atalanta, incontro valevole per la trentasettesima e penultima giornata del campionato di Serie A. Da una parte c’è la formazione bianconera che ha da tempo vinto il suo ottavo Scudetto consecutivo, nell’ultimo turno sconfitta in casa della Roma per la compagine di Allegri. Dall’altra parte, invece, c’è la squadra orobica che viene dalla cocente sconfitta in finale di Coppa Italia contro la Lazio. In campionato, invece, i nerazzurri vengono dalla vittoria contro il Genoa ed in classifica occupano il quarto posto con 65 punti.

La cronaca minuto per minuto

Domenica 19 maggio alle ore 19.45 le formazioni ufficiali, dalle 20.30 la webcronaca della partita.

La presentazione del match

QUI JUVENTUS – La squadra bianconera dovrebbe scendere in campo col 4-3-3 con Szczesny in porta, pacchetto difensivo composto da De Sciglio e Alex Sandro sulle corsie esterne mentre nel mezzo Bonucci e Barzagli. A centrocampo Pjanic in cabina di regia con Matuidi ed Emre Can mezze ali mentre in attacco tridente composto da Bernardeschi, Cristiano Ronaldo e Dybala.

QUI ATALANTA – Gasperini dovrebbe schierare i suoi col 3-4-2-1 con Gollini in porta, pacchetto difensivo composto da Mancini, Djimsiti e Masiello. A centrocampo Freuler e De Roon in cabina di regia con Hateboer e Castagne sulle corsie esterne mentre davanti Ilicic e Gomez alle spalle di Zapata.

Dove vederla in TV e in streaming

La partita verrà trasmessa in esclusiva sulle reti Sky: in particolare su Sky Sport Serie A (canale 202) e Sky Sport (canale 251). Per chi possiede un abbonamento sarà inoltre possibile vederla anche in streaming grazie a Sky Go.

Le probabili formazioni di Juventus – Atalanta

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; De Sciglio, Bonucci, Barzagli, Alex Sandro; Can, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi, Ronaldo, Dybala. Allenatore: Allegri

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Mancini, Djimsiti, Masiello; Hateboer, Freuler, De Roon, Castagne; Ilicic; Gomez, Zapata. Allenatore: Gasperini

STADIO: Allianz Stadium