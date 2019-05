Serie A, Juventus-Atalanta: le formazioni ufficiali del match

Le formazioni ufficiali di Juventus-Atalanta: incontro valevole per la trentasettesima giornata del campionato di Serie A, calcio d’inizio alle ore 20.30.

TORINO – Tra poco scenderanno in campo Juventus-Atalanta, incontro valevole per la trentasettesima giornata del campionato di Serie A. Per quanto concerne il capitolo formazioni 4-3-3 per la Juventus con Cuadrado, Cristiano Ronaldo e Dybala a comporre il tridente offensivo mentre l’Atalanta risponde col 3-4-1-2 con Gomez alle spalle del tandem d’attacco formato da Ilicic e Zapata.

Le formazioni ufficiali di Juventus-Atalanta

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cancelo, Barzagli, Bonucci, Alex Sandro; Emre Can, Pjanic, Matuidi; Cuadrado, Dybala, Cristiano Ronaldo. A disposizione: Pinsoglio, Del Favero, De Sciglio, Chiellini, Caceres, Mandzukic, Kean, Rugani, Bentancur, Bernardeschi, Spinazzola, Nicolussi Caviglia. Allenatore: Allegri

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Gosens, Djimsiti, Masiello; Hateboer, De Roon, Freuler, Castagne; Gomez; Zapata, Ilicic. A disposizione: Berisha, Rossi, Reca, Pessina, Mancini, Ibanez, Pasalic, Barrow. Allenatore: Gasperini