Napoli – Inter, le formazioni ufficiali

NAPOLI – Tutto è pronto al San Paolo per la sfida tra Napoli e Inter, posticipo serale della trentasettesima giornata del campionato di Serie A. Sguardo alle formazioni ufficiali. Ancelotti si affida a Karnezis tra i pali e inserisce la formazione migliore con Insigne a partire dalla panchina. Spalletti preferisce Lautaro Martinez a Icardi mentre in difesa si rivede D’Ambrosio così come a centrocampo Brozovic mentre Gagliardini preferito a Vecino.

NAPOLI (4-4-2): Karnezis; Malcuit, Albiol, Koulibaly, Ghoulam; Callejon, Allan, Ruiz, Zielinski; Milik, Mertens. A disposizione: Meret, Piai, Maksimovic, Luperto, Hysaj, Mario Rui, Verdi, Younes, Insigne. Allenatore: Ancelotti

INTER (4-2-3-1): Handanovic; D’Ambrosio, Skriniar, Miranda, Asamoah; Gagliardini, Brozovic; Politano, Nainggolan, Perisic; Martinez. A disposizione: Padelli, Ranocchia, Cedric, Dalbert, Vecino, Borja Valero, Joao Mario, Candreva, Keita Baldé, Icardi. Allenatore: Spalletti

