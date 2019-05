Inter – Chievo: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Inter – Chievo: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per la trentaseiesima giornata del campionato di Serie A, calcio d’inizio alle ore 21

MILANO – Lunedì 13 maggio alle ore 21 andrà in scena Inter – Chievo, incontro valevole per la trentaseiesima giornata del campionato di Serie A. Da una parte c’è la formazione nerazzurra che viene dal pareggio contro l’Udinese ed in classifica occupa il terzo posto con 63 punti. Dall’altra parte, invece, c’è la squadra veneta che è retrocessa da una pezzo e nell’ultimo turno ha perso in casa contro la SPAL.

La cronaca minuto per minuto

Lunedì 13 maggio alle ore 20.15 le formazioni ufficiali, dalle 21 la webcronaca della partita.

La presentazione del match

QUI INTER – La squadra nerazzurra dovrebbe scendere in campo col 4-2-3-1 con Handanovic in porta, pacchetto difensivo composto da Cedric e Asamoah sulle corsie esterne mentre nel mezzo Skriniar e Miranda. A centrocampo Borja Valero e Gagliardini in cabina di regia mentre davanti Politano, Nainggolan e Perisic alle spalle di Icardi.

QUI CHIEVO – La squadra ospite dovrebbe scendere in campo col 3-4-1-2 con Semper in porta, pacchetto difensivo composto da Andreolli, Cesar e Barba. A centrocampo Rigoni ed Hetemaj in cabina di regia con Kiyine e Leris sulle corsie esterne mentre davanti Vignato alle spalle del tandem offensivo composto da Pellissier e Meggiorini.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Inter – Chievo, valevole per la trentaseiesima giornata del campionato di Serie A, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva su Sky Sport Serie A.

Le probabili formazioni di Inter – Chievo

INTER (4-2-3-1): Handanovic; Cedric, Skriniar, Miranda, Asamoah; Gagliardini, Borja Valero; Politano, Nainggolan, Perisic; Icardi. A disposizione: Padelli, Berni, Ranocchia, Dalbert, Joao Mario, Vecino, Candreva, Salcedo, Keita, Martinez. Allenatore: Luciano Spalletti.

CHIEVO (3-4-1-2): Semper; Andreolli, Cesar, Barba; Kiyine, Rigoni, Hetemaj, Leris; Vignato; Meggiorini, Pellissier. A disposizione: Seculin, Caprile, Bani, Jaroszynski, Frey, Tomovic, Piazon, Burruchaga, Pucciarelli, Stepinski, Grubac, Djordjevic, Ghiaccherini. Allenatore: Domenico Di Carlo.

STADIO: San Siro