I suggerimenti per le scommesse sulle partite di domenica. Bolletta dedicata alla finale di Coppa Italia e alla 33° giornata di Eredivisie

I pronostici per la giornata di mercoledì 15 maggio riguardano la finale di Coppa Italia, che vede impegnate Lazio e Atalanta e il turno numero trentatre di Eredivisie. Complessivamente sei partite che siamo andati ad analizzare. Nel dettaglio la scommessa del giorno.

Lazio – Atalanta (ore 20.45)

Finale di Coppa Italia. I biancocelesti sono arrivati qui dopo aver eliminato Novara, Inter e Milan; gli orobici dopo aver avuto la meglio contro Cagliari, Juventus e Fiorentina. In campionato sono reduci entrambe da una vittoria: la Lazio a Cagliari, l’Atalanta in casa contro il Genoa.

Graafschap – Ajax 2 (ore 19.30)

Gara valida per la trentatreseseima giornata del massimo campionato olandese. Il Grafschaap proviene dal pesante 6-1 rimediato sul campo del Vitesse e in classifica è penultimo con 29 punto. A quota 83 la capolista Ajax, reduce dalla vittoria casalinga per 4-1 sul’Utrecht.

PSV- Heracles 1 (ore 19.30)

Gara valida per la trentatreseseima giornata del massimo campionato olandese. Il PSV proviene dalla sconfitta di misura rimediata in trasferta sul campo dell’Alkmaar e in classifica è secondo con 80 punti, a -3 dalla capolista Ajax. A quota 48 l’Heracles, settimo e reduce dal 4-5 interno contro l’Excelsior.

Breda – Zwolle over 2,5 (ore 19.30)

Match valido per la trentatreseseima giornata del massimo campionato olandese. Il Breda proviene dalla sconfitta rimediata in trasferta sul campo dell’Heerenveen ed è il fanalino di coda del torneo con 22 punti. A quota 38 lo Zwolle, quattordicesimo e reduce dalla sconfitta casalinga contro il Venlo.

Venlo – Vitesse 2 (ore 19.30)

Incontro valevole per la trentatreseseima giornata del massimo campionato olandese. Il Venlo proviene dalla vittoria ottenuta in trasferta sul campo dello Zwolle e in classifica è dodicesimo con 41 punti. Nove lunghezze in più per il Vitesse, settimo e reduce dal 6-1 rifilato al Graafschap.

Fortuna Sittard – Feyenoord 2 (ore 19.30)

Match valido per la trentatreseseima giornata del massimo campionato olandese. Il Fortuna Sittard proviene dalla sconfitta rimediata in trasferta sul campo del Gronigen e in classifica è quindicesimo con 34 punti.A qota il Feyenoord,terzo e reduce dalla sconfitta casalinga sunita dal Den Haag.

Riepilogo delle partite: la schedina consigliata per le partite del 12 maggio 2019

Lazio – Atalanta over 2.5 (1,75)

Graafschap – Ajax 2 (1,10)

PSV- Heracles 1 (1,19)

Breda – Zwolle over 2,5 (2,24)

Venlo – Vitesse 2 (1,83)

Fortuna Sittard – Feyenoord 2 (1,83)

TOTALE VINCITA INDICATIVA CON UNA GIOCATA DA 10 euro -> 172 euro