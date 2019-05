Udinese – Inter 0-0: punto d’oro per i friulani

Cronaca di Udinese – Inter. Punto prezioso in ottica salvezza per i friulani, che ora hanno cinque punti di vantaggio sull’Empoli. Nerazzurri terzi a +4 dall’Atalanta

UDINE – Finisce a reti inviolate e senza grosse emozioni alla Dacia Arena tra udinese e Inter. Punto d’oro in ottica salvezza per i padroni di casa che si portano a +5 sull’Empoli, costretto ora a vincere domani nel derby toscano contro la Fiorentina. I nerazzurri, terzi, hanno invece quattro lunghezze di vantaggio sull’Atalanta. impegnata domani all’Olimpico contro la Lazio.

La cronaca minuto per minuto

SECONDO TEMPO 49' finisce qui, a reti inviolate 47' intervento falloso di DePaul 46' intervento falloso di D'Ambrosio 44' quattro minuti di recupero 43 conclusione di destro da fuori area di Nainggolan: palla a lato 42' conclusione di destro di prima intenzione di Keita: parata di Musso! 40' sugli sviluppi di un corner colpo di testa di Skriniar e palla alta sopra la traversa 39' intervento falloso di Lasagna su deVrij. Punizione per l'Inter nella propria metà camp Punizione per l'Inter nella propria metà camp 36' cambio anche nell'Udinese: dentro Wilmot per D'Alessandro 34' ultimo cambio nell'Inter; dentro Keita per Lautaro Martinez 31' cambio nell'Inter: dentro Candreva per Politano 27' cambio nell'Udinese: dentro Halfredsson per Sandro 25' cocnlusione di Icardi, buona chiusura di Zeegelar 23' intervento falloso di Mandragora su Nainggolan 23' gioco ripreso 22' gioco fermo per prestare i soccorsi a De Paul 21' ammonito Brozovic per intervento falloso su De paul 19' conclusione di destro da fuori area di Brozovic: palla a lato 18' cambio nell'Inter: dentro Icardi per Borja Valero 17' deviazione di De Maio in corner 16' cambio nell'Udinese: dentro Osaka per Pussetto 15' fallo di Borja Valero su Pussetto 13' intervento falloso di Sandro su Nainggolan 11' colpo di testa di Brozovic su assit di D'Ambrosio: palla alta sopra la traversa 10' conclusione di destro di Nainggolan su assist di Brozovic: palla alta sopra la traversa 9' intervento falloso di Nainggolan 7' intervento falloso di DePaul 7' sugli sviluppi di calcio d'angolo colpo di testa di De Maio e parata di Handanovic 5' intervento di conclusione di Borja Valero su Pussetto 4' conclusione di destro di Lautaro Martinez su assist di Politano; tiro respinto! 3' conclusione di sinistro di Mandragora da fuori area: parata di Handanovic! 2' intervento falloso di Lasagna su Borja Valero 1'si riparte senza cambi PRIMO TEMPO 46' finisce qui il primo tempo sul risultato di 0-0 44' conclusione di sinistro di Brozovic; palla sul fondo 43' un minuto di recupero 40' ammonito Borja valero per fallo su D'Alessandro 39' conclusione di sinistro di Mandragora su assist di De Paul. parata di handanovic! 37' intervento fallso di Pussetto 37' intervento falloso di Asamoah 36' fallo di Sandro su Martinez. Punizione in favore dell'Inter nella metà campo avversaria 34' lancio lungo di Nuytink per Lasagna, colto in fuorigioco 31' intervento falloso di deVrij su Pussetto. Punizione respinta dalla barriera 30' conclusione di destro di Nainggolan. Palla alta sopra la traversa 29' intervento falloso di Borja Valero su De Paul.Punizione in favore dell'Udinese nella metà campo avversaria 28' intervento di Skriniar su De Paul. Punizione in favore dell'Udinese nella metà campo avversaria 27' intervento falloso su Mandragora nella propria metà campo 25' intervento falloso di Pussetto su D'Ambrosio. Punizione per l'Inter nella metà campo avversaria 23' sugli sviluppi di un calcio d'angolo, colpo di testa su D'Ambrosio e palla sul fondo 22' colpo di testa di Lautaro Martinez su assist di D'Ambrosio; palla di poco a lato 21' intervento falloso di D'Alessandro su Asamoah. Punizione per l'Inter nella metà campo avversaria 19' conclusione di sinistro di Mandragora, su assist di DePaul; tiro respinto! 15' ammonito D'Ambrosio per intervento falloso 15' sugli sviluppi del corner, palla allontanata dalla difesa bianconera 14' OCCASIONE INTER! conclusione di destro di ainggolan;Musso si distende e mette la palla in calcio d'angolo 13' ammonito Sandro per intervento falloso su Brozovic 12' colpo di testa di perisic su cross di Nainggolan. L'arbitro fischia il fallo in attacco 10' lancio lungo di Sandro per Lasagna, che però viene colto in fuorigioco 8' ritmi bassi in questi primi minuti di partita. Poche emozioni 6' conclusione di destro di Mandragora, su assist di Zeegelar: palla abbondantemente a lato 3' possesso palla dell'Inter in questi prime fasi di gioco. nerazzurri che mirano a chiudere la pratica Champions. Icardi in panchina, al suo posto Lautaro Martinez 2' intervento falloso di Sandro su Nainggolan a centrocampo 1' partiti! calcio di inizio battto dall'Udinese squadre in campo Un cordiale buon sabato sera a tutti i lettori collegati per vivere insieme alla redazione di calciomagazine.net ogni emozione di Udinese-Inter UDINESE (3-5-2): Musso; Larsen, De Maio, Nuytinck; D’Alessandro (dal 36' st Wilmot), Mandragora, Sandro (dal 28' st Halfredsson), De Paul, Zeegelaar; Pussetto (dal 15' st Okaka), Lasagna. A disposizione: 88 Nicolas, 27 Perisan, 8 Badu, 14 Micin, 18 Ter Avest. Allenatore: Tudor. INTER (4-2-3-1): Handanovic; D’Ambrosio, Skriniar, De Vrij, Asamoah; Borja Valero (dal 18' st Icardi), Brozovic; Politano (dal 32' st Candreva), Nainggolan, Perisic; Lautaro (dal 34' st Keita). A disposizione: 27 Padelli, 5 Gagliardini, 13 Ranocchia, 15 Joao Mario, 21 Cedric Soares, 23 Miranda, 29 Dalbert. Allenatore: Spalletti. Reti: - Ammonizioni: Sandro, D'Ambrosio, Borja Valero, Brozovic Espulsioni Recupero: 1' nel primo tempo e 4' nella ripres

La presentazione del match

UDINE – Questa sera alle ore 20.30 andrà in scena Udinese – Inter, incontro valido per la trentacinquesima giornata del campionato di Serie A.

Da una parte c’è la formazione friulana che è reduce dalla sconfitta con l’Atalanta ed in classifica occupa la quartultima posizione con 33 punti, +4 sull’Empoli. Dall’altra parte, invece, ci sono i nerazzurri che sono reduci dal pareggio casalingo contro la Juventus ed in classifica occupano il terzo posto con 62 punti.

QUI UDINESE – I padroni di casa dovrebbero scendere in campo col 3-5-2 con Musso in porta, pacchetto difensivo composto da Larsen, Nuytinck e Samir. A centrocampo Mandragora in cabina di regia con Sandro e De Paul mezze ali mentre sulle corsie esterne spazio a D’Alessandro e Zeegelaar. In attacco tandem offensivo composto da Pussetto e Lasagna.

QUI INTER – La squadra nerazzurra dovrebbe schierarsi col 4-2-3-1 con Handanovic in porta, pacchetto difensivo composto da D’Ambrosio e Asamoah sulle corsie esterne mentre nel mezzo Skriniar e De Vrij. A centrocampo Gagliardini e Brozovic in cabina di regia mentre davanti Politano, Nainggolan e Perisic alle spalle di Lautaro.

Dove vederla in TV e in streaming

La gara Udinese – Inter, valevole per il trentacinquesimo turno del campionato di Serie A, sarà trasmessa in esclusiva sulle reti DAZN, servizio in streaming fruibile per gli abbonati su tutti i dispositivi muniti di una connessione a internet e dell’app di DAZN.

Le probabili formazioni di Udinese – Inter

UDINESE (3-5-2): Musso; Larsen, Nuytinck, Samir; D’Alessandro, Mandragora, Sandro, De Paul, Zeegelaar; Lasagna, Pussetto. A disposizione: Perisan, Nicolas, Ter Avest, Wilmot, Micin, Hallfredsson, Badu, Okaka, Teodorczyk. Allenatore: Igor Tudor.

INTER (4-2-3-1): Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Skriniar, Asamoah; Gagliardini, Brozovic; Politano, Nainggolan, Perisic; Lautaro. A disposizione: Padelli, Berni, Cedric, Miranda, Dalbert, Ranocchia, Valero, Joao Mario, Candreva, Keita, Icardi. Allenatore: Luciano Spalletti.

STADIO: Dacia Arena