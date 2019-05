Parma – Fiorentina: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Parma – Fiorentina: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale de match valido per la trentasettesima giornata del campionato di Serie A, calcio d’inizio alle ore 15

PARMA – Domenica 19 maggio alle ore 15 andrà in scena Parma – Fiorentina, incontro valevole per la trentasettesima giornata del campionato di Serie A. Da una parte c’è la formazione emiliana che viene dalla sconfitta esterna col Bologna ed in classifica occupa la quindicesima posizione con 38 punti, + 3 sull’Empoli. Dall’altra parte, invece, c’è la squadra toscana che sta vivendo un momento negativo da parecchie giornate: nell’ultimo turno sconfitta casalinga col Milan per la Viola che in classifica occupa il quindicesimo posto con 40 punti.

La cronaca minuto per minuto

Domenica 19 maggio alle ore 14.15 le formazioni ufficiali, dalle 15 la webcronaca della partita.

La presentazione del match

QUI PARMA – I padroni di casa dovrebbero scendere in campo col 5-3-2 con Sepe in porta, pacchetto difensivo composto da Gazzola e Dimarco sulle corsie esterne mentre nel mezzo Iacoponi, Sierralta e Bastoni. A centrocampo Scozzarella in cabina di regia con Kucka e Barillà mezze ali mentre davanti spazio alla coppia d’attacco formata da Inglese e Gervinho.

QUI FIORENTINA – La compagine Viola dovrebbe schierarsi col 4-3-3 con Lafont tra i pali, reparto arretrato formato da Milenkovic e Biraghi sulle corsie esterne mentre nel mezzo Ceccherini e Vitor Hugo. A centrocampo Veretout in cabina di regia con Benassi e Fernandes mezze ali mentre in attacco spazio al tridente formato da Chiesa, Muriel e Mirallas.

Dove vederla in TV e in streaming

La gara Parma – Fiorentina, valevole per la trentasettesima giornata del campionato di Serie A, sarà trasmessa da DAZN per i propri abbonati su ogni dispositivo dotato di una connessione internet e dell’app della piattaforma di streaming.

Le probabili formazioni di Parma – Fiorentina

PARMA (5-3-2): Sepe; Gazzola, Iacoponi, Sierralta, Bastoni, Dimarco; Kucka, Scozzarella, Barillà; Inglese, Gervinho. Allenatore: D’Aversa

FIORENTINA (4-3-3): Lafont; Milenkovic, Ceccherini, Vitor Hugo, Biraghi; Benassi, Veretout, Fernandes; Chiesa, Muriel, Mirallas. Allenatore: Montella

STADIO: Ennio Tardini