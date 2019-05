Tre partite in programma in Serie A mentre in B c’è la seconda sfida playoff tra Verona e Perugia. Si gioca nei principali campionati europei

Sabato 18 maggio 2019 si aperto con il campionato cileno. Successo esterno per l’U. Espanola 2-1 contro Calera e interno per il Catolica, 5-1 sull’Antofagasta. In Ecuador vince di misura, 1-0 l’Ind. del Valle contro El Nacional mentre in Paraguay 3-0 esterno del Libertad sul Deportivo Santani. In Perù finisce 1-1 la sfida tra Melgar e Sport Boys. Spostiamoci in Cina dove nella Super League il Guangzhou R&F supera 3-1 il Beijing Renhe mentre in Marocco finisce 2-2 tra Wydad e Tanger. Nel Campionato Primavera 1 pareggio per 2-2 tra Napoli e Fiorentina mentre la Roma supera 2-1 la Juventus. Nella Liga si è conclusa la sfida delle 13 tra Levante e Atletico Madrid. 2-2 il punteggio finale frutto delle reti prima della squadra di casa nel primo tempo con Cabaco e Roger quindi la rimonta degli ospiti nella ripresa con Rodrigo e Camello. In Serie A seguiremo anche con il supporto della webcronaca tre sfide a partire da Udinese – Spal. A seguire Genoa – Cagliari e Sassuolo – Roma. A questi incontri aggiungiamo l’avvincente sfida playoff a gara secca tra Verona e Perugia sempre con cronaca diretta dalle 21. La vincente sfiderà il Pescara nella doppia semifinale mentre dall’altra parte è il Cittadella a sfidare il Benevento. Si gioca anche in Ligue 1 e Bundesliga oltre che Eredivisie, LaLiga, FA Cup. Sempre in Italia tempo di fasi finali in Serie C e D. Ma andiamo a vedere nel dettaglio tutti i risultati aggiornati del giorno.

Risultati aggiornati in tempo reale sulle partite di oggi

[AGGIORNA LA DIRETTA]