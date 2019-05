I suggerimenti per le scommesse sulle partite di sabato. Bolletta dedicata agli anticipi della 37° giornata di Serie A, ai playoff di Serie B e ai playout di Serie C

Ancora 180 secondi e sul campionato di calcio di Serie A 2018/2019 calerà il sipario. La trentaseiesima e penultima giornata comincia sabato con tre anticipi. Si gioca anche la seconda gara valevole per i quarti di finale del campionato cadetto e in Serie C prendono il via i playout. I pronostici del giorno riguardano complessivamente sei gare, che siamo andati ad analizzare. Nel dettaglio la scommessa del giorno.

Udinese – Spal 1 (ore 15)

Gara valida per la trentasettesima giornata del campionato di Serie A. I friulani, nonostante la vittoria sul campo del Frosinone di una settimana fa, sono sedicesimi a sole due lunghezze dalla zona rossa. La squadra di Semplici, invece, è salva con tre giornate di anticipo

Genoa – Cagliari 1 (ore 18)

Incontro valevole per la trentasettesima giornata del campionato di Serie A. Il Genoa, quartultimo a quota e in cerca di punti fondamentali per la salvezza, scende in campo contro il Cagliari, che proviene dalla sconfitta subita in casa dalla Lazio e ha quattro lunghezze in più.

Sassuolo – Roma over 2,5 (1,40)

Match valido per la trentasettesima giornata del campionato di Serie A. La Roma, sesta e a un solo punto di distanza dalla zona Champions, fa visita al Sassuolo, decimo, che non ha più nulla da chiedere al campionato.

Verona – Perugia 2 (2,15)

Incontro valevole per i quarti di finale dei playoff di Serie B. Le due squadre hanno concluso la regular season, rispettivamente, al quinto e sesto posto. Chi vince affronterà il Pescara in semifinale.

Lucchese – Cuneo under 2,5 (ore 18)

Match valido per l’andata dei playout di Serie C. Chi perde è retrocesso, chi vince si giocherà la salvezza contro la vincente di Bisceglie-Paganese. Cuneo avanti in caso di parità di gol nel doppio confronto, visto il miglior piazzamento durante la regular season nei confronti della Lucchese.

Paganese – Bisceglie under 2,5 (ore 18)

Gara valida per l’andata dei playout di Serie C. Chi perde è retrocesso, chi vince si giocherà la salvezza contro la vincente di Lucchese – Cuneo. Ospiti avanti in caso di parità di gol nel doppio confronto, visto il miglior piazzamento durante la regular season.

Riepilogo delle partite: la schedina consigliata per le partite del 18 maggio 2019

TOTALE VINCITA INDICATIVA CON UNA GIOCATA DA 10 euro -> 177 euro