Genoa – Cagliari: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Genoa – Cagliari: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per la trentasettesima giornata del campionato di Serie A, calcio d’inizio alle ore 18

GENOVA – Sabato 18 maggio alle ore 18 si giocherà Genoa – Cagliari, incontro valevole per la trentasettesima e penultima giornata del campionato di Serie A. Da una parte c’è la formazione ligure che sta vivendo un periodo negativo come dimostra la sconfitta contro l’Atalanta e la diciassettesima posizione con 36 punti, uno in più dell’Empoli. Dall’altra parte, invece, c’è la squadra sarda che viene da due sconfitte consecutive contro Napoli e Lazio ma in classifica occupa il dodicesimo posto, insieme a Bologna e Fiorentina, con 40 punti.

La cronaca minuto per minuto

Sabato 18 maggio alle ore 17.15 le formazioni ufficiali, dalle 18 la webcronaca della partita.

La presentazione del match

QUI GENOA – I padroni di casa dovrebbero scendere in campo col 4-3-3 con Radu tra i pali, pacchetto arretrato composto da Biraschi e Criscito sulle fasce laterali mentre nel mezzo Gunter e Zukanovic. A centrocampo Radovanovic in cabina di regia con Lerager e Veloso mezze ali mentre in attacco spazio al tridente composto da Bessa, Lapadula e Kouamè.

QUI CAGLIARI – La compagine sarda dovrebbe schierarsi col 4-3-1-2 con Cragno in porta, reparto difensivo composto da Cacciatore e Pellegrini sulle corsie esterne mentre nel mezzo Romagna e Pisacane. A centrocampo Cigarini in cabina di regia con Barella e Deiola mezze ali mentre davanti Birsa alle spalle del tandem offensivo composto da Pavoletti e Joao Pedro.

Dove vederla in TV e in streaming

La gara verrà trasmessa in esclusiva sulla piattaforma di Sky, precisamente su Sky Sport Serie A (canale 202) e Sky Sport (canale 251).Inoltre, per gli abbonati sarà possibile assistere al match anche tramite l’applicazione in streaming di Sky Go.

Le probabili formazioni di Genoa – Cagliari

GENOA (4-3-3): Radu; Biraschi, Gunter, Zukanovic, Criscito; Lerager, Radovanovic, Veloso; Bessa, Lapadula, Kouamé. Allenatore: Prandelli

CAGLIARI (4-3-1-2): Cragno; Cacciatore, Romagna, Pisacane, Pellegrini; Deiola, Cigarini, Barella; Birsa; Pavoletti, Joao Pedro. Allenatore: Maran

STADIO: Luigi Ferraris