Genoa – Cagliari, le formazioni ufficiali

GENOVA – Tutto è pronto a Marassi per l’importantissima sfida tra Genoa e Cagliari, valida per la trentasettesima e penultima gara del campionato di Serie A. In palio punti pesanti in ottica salvezza. I padroni di casa sono infatti quartultimi a quota 36, a + 1 dall’Empoli, che domani se la vedrà col Torino. Più tranquilla, ma non ancora matematicamente sicura, la situazione degli ospiti.Ecco le scelte dei due tecnici.

GENOA (3-5-2): Radu; Biraschi, Gunter, Zukanovic; P. Pereira, Bessa, Radovanovic, Veloso, Criscito; Pandev, Lapadula Allenatore: Prandelli.

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Srna, Pisacane, Klavan, Cacciatore, Lu. Pellegrini; Barella, Bradaric, Ionita; Cerri, Pavoletti Allenatore: Maran.

