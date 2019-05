I migliori calciatori della Serie A 2018 – 2019: ecco quali sono

I premi di miglior portiere, difensore, centrocampista, attaccante, di miglior giovane e di migliore giocatore in assoluto saranno consegnati sui campi della 37ª e 38ª Giornata di Serie A TIM

Lega Serie A ha istituito, a partire da quest’anno, i riconoscimenti per i migliori giocatori della stagione 2018-2019, che saranno premiati con un trofeo consegnato sul terreno di gioco prima della loro ultima partita casalinga.

Le classifiche per ogni categoria sono state stilate secondo una ponderazione elaborata da Ernst & Young sulla base delle rilevazioni statistiche di STATS e OPTA, con l’ausilio dei dati di tracking registrati da Netco Sports. La classifica considera le gare sin qui disputate di Serie A TIM, quelle di TIM Cup e la Supercoppa Italiana. I vincitori nella prossima stagione avranno il diritto di apporre sulla propria maglia una patch celebrativa del riconoscimento di migliore per ogni categoria.

“Abbiamo voluto premiare i migliori calciatori perché sono i protagonisti che contribuiscono a rendere le nostre competizioni tra le più affascinanti al mondo. Le classifiche sono state stilate su dati oggettivi e sistemi di monitoraggio delle performance brevettati e certificati su base scientifica” ha spiegato Luigi De Siervo, Amministratore Delegato della Lega Serie A, che ha presentato durante l’ultima Assemblea di Lega Serie A il trofeo ai Presidenti e alla stampa.

I premiati e la gara di consegna del Trofeo:

MIGLIOR PORTIERE: Samir Handanovic (Inter – Empoli, 38ª giornata)

MIGLIOR DIFENSORE: sarà annunciato oggi alle ore 18

MIGLIOR CENTROCAMPISTA: sarà annunciato oggi alle ore 18

MIGLIOR ATTACCANTE: sarà annunciato oggi alle ore 18

MIGLIOR GIOVANE: sarà annunciato oggi alle ore 20.30

MVP – MIGLIORE IN ASSOLUTO: sarà annunciato oggi alle ore 21

“Il calcio è la passione sportiva degli Italiani. Dietro la passione c’è la competizione, ci sono le vittorie e le sconfitte. Alla fine della stagione sportiva c’è inevitabilmente una classifica, per le squadre, ma anche per i giocatori. Ecco quindi che EY ha assistito la Lega Serie A nell’elaborazione delle classifiche per i migliori giocatori del 2019: l’approccio è stato scientifico e si è basato sulle fonti statistiche STATS, OPTA e sulle graduatorie proprietarie della Lega Serie A, tenendo conto non solo del campionato ma anche della TIM Cup e della Supercoppa italiana. Siamo onorati di aver collaborato con la Lega Serie A, mettendo a disposizione le nostre competenze modellistiche e statistiche, in un ambito dove i numeri devono essere la migliore sintesi della grande passione che il calcio e lo sport in generale muovono”. Cosi Andrea Paliani, responsabile mercati regione mediterranea di EY.

La metodologia utilizzata per la definizione della classifica generale e di ruolo. Il sistema elaborato da Ernst & Young considera le performance statistiche e le performance caratteristiche di ogni ruolo rilevate dagli operatori specializzati STATS e OPTA. Le performance statistiche forniscono un indice su base 100 sommando il dato di STATS a quello di OPTA ponderato per via della differente scala di valutazione. Le performance caratteristiche restituiscono un ranking da 1 a 10 identificando le peculiarità di ogni ruolo. La ponderazione dei due valori genera un indice sportivo complessivo per ruolo tenendo conto di tutte le gare di Serie A TIM, TIM Cup e Supercoppa Italiana.