Spezia e Cittadella si affronteranno questa sera in gara secca. Si gioca anche in Ligue2, Primeira Liga e Liga2. Tutti gli aggiornamenti live

Venerdì 17 maggio con i fari puntati sulla Serie B che da il via ai playoff promozione con la prima sfida tra Spezia e Cittadella alle 21. Si gioca anche in Ligue2 ma anche in Primeira Liga e Liga2. Prima di vedere nel dettaglio tutti i risultati aggiornati in tempo reale andiamo a vedere i match che si sono già disputati. Partiamo dalla Copa de la Superliga argentina con i successi dell’Argentinos Jrs 2-1 in casa della Gimnalia L.P. e del Boca Juniors in casa sul Velez Sarsfield dopo i calci di rigore. In Bolivia il Bolivar passa 2-1 in casa dell’Oriente Petrolero mentre in Coppa del Brasile finisce senza reti tra Fortaleza e Athletico-PR. In Colombia stesso punteggio 2-1 per i successi esterni di Junio e Tolima rispettivamente contro Deportivo Cali e Atletico Nacional. In Messico sconfitta casalinga per 1-0 del Club America contro Leon mentre nella MSL in USA 2-0 del Los Angeles sul Dallas.

Risultati aggiornati in tempo reale sulle partite di oggi

[AGGIORNA LA DIRETTA]