UFFICIALE: Allegri via dalla Juventus nella prossima stagione

Massimiliano Allegri non sarà l’allenatore della Juventus nella prossima stagione, poco fa il comunicato della squadra bianconera.

TORINO – Dopo giorni di voci e smentite è arrivata poco fa l’ufficialità: Massimiliano Allegri non sarà l’allenatore della Juventus nella prossima stagione. A comunicarlo è la società bianconera attraverso una breve nota apparsa sul sito ufficiale, ulteriori notizie in merito a questa scelta arriveranno domani quando il tecnico livornese terrà la conferenza stampa in compagnia del presidente Agnelli. Tra due partite, dunque, terminerà l’avventura dell’ex tecnico del Sassuolo sulla panchina della Vecchia Signora: il Palmares recita 5 Scudetti, 4 Coppe Italia e 2 Supercoppe Italiane oltre alle due finali di Champions League perse contro Barcellona e Real Madrid (2015 e 2017). Di seguito il comunicato della Juventus:

Massimiliano Allegri non siederà sulla panchina della Juventus nella prossima stagione 2019/2020.L’allenatore e il Presidente, Andrea Agnelli, incontreranno insieme i media in occasione della conferenza stampa, che si terrà domani, sabato 18 maggio, alle ore 14 presso la sala conferenze dell’Allianz Stadium.