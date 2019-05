Lazio – Bologna chiuderà la 37ma giornata. Nella notte si è giocato in Brasile e in USA. Nel pomeriggio in campo Chievo e Udinese per il Campionato Primavera

Lunedì 20 maggio si è aperto con il campionato di Serie A brasiliano dove si sono disputate due partite. Successo del Ceara per 2-1 sul Gremo mentre finisce 1-1 tra Vasco e Avai. In Colombia colpo esterno del Deportivo Cali in casa dell’Atletico Nacional 3-1 e pareggio 1-1 tra Junio e Tolima. In Messico il Club America sconfigge fuori casa Leon 1-0 mentre in Ecuador termina 1-1 tra Olmedo e Mushuc Runa. In Bolivia sconfitta casalinga del Blooming, 2-1 contro lo Sporting Boys. Cerro Porteno passa in casa del Sol De America 1-0 in Paraguay mentre nella MSL in USA vittoria per 1-0 del Colorado Rapids in casa del Los Angeles Galaxy e 1-1 tra Dallas e Los Angeles. Passiamo in Africa con la CAF Confederation Cup che ha visto vincere 1-0 il Berkane sullo Zamalek. Tra i match ancora da giocare troviamo quello tra Lazio e Bologna in serata, posticipo della 37ma giornata di Serie A che possiamo seguire in tempo reale con la webcronaca. Nella Liga2 alle 21 c’è Albacete – Granada mentre nel pomeriggio per il Campionato Primavera 1 si gioca Chievo – Udinese. Andiamo dunque a vedere di seguito tutti i risultati del giorno aggiornati in tempo reale.

