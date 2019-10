Milan-Lecce 2-2, il tabellino: solo un pari all’esordio per Pioli

Il tabellino di Milan-Lecce 2-2 il risultato finale: per la squadra rossonera di Calhanoglu e Piatek mentre per i salentini a segno Babacar e Calderoni.

MILANO – Nel match valido per l’ottava giornata del campionato di Serie A il Milan non va oltre il 2-2 casalingo contro il Lecce. Tanti rimpianti per la squadra rossonera che passa due volte in vantaggio con Calhanoglu e Piatek ma i salentini rispondono con la rete di Babacar e quella di Calderoni nel finale di partita. Grande beffa per la squadra di Pioli che sale a quota 10 in classifica mentre i salentini avanzano a quota 7.

Milan-Lecce 2-2: il tabellino del match

MILAN (4-3-3): G. Donnarumma; Conti, Musacchio, Romagnoli, Hernandez; Kessié (80′ Rebic), Biglia, Paquetà (67′ Krunic); Suso, Leao (67′ Piatek), Calhanoglu. A disposizione: Bennacer, Borini, Brescianini, Donnarumma, Duarte, Gabbia, Krunic, Piatek, Rebic, Reina, Rodriguez. Allenatore: Pioli

LECCE (4-3-1-2): Gabriel; Meccariello, Rossettini, Lucioni, Calderoni; Tabanelli, Tachtsidis, Majer (64′ Petriccione); Mancosu; Babacar (82′ Lapadula), Falco (46′ Farias). A disposizione: Benzar, Dell’Orco, Farias, La Mantia, Lapadula, Lo Faso, Petriccione, Riccardi, Rispoli, Shakov, Vera, Vigorito. Allenatore: Liverani

RETI: 20′ Calhanoglu (M), 62′ Babacar (L), 81′ Piatek (M), 92′ Calderoni (L)

AMMONIZIONI: Majer, Rossettini (L), Biglia (M)

ESPULSIONI: //

RECUPERO: 0′ nel primo tempo, 6′ nel secondo tempo

STADIO: San Siro