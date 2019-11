Milan-Napoli 1-1, il tabellino: Bonaventura risponde a Lozano

Il tabellino di Milan-Napoli 1-1 il risultato finale: la squadra di Ancelotti passa con Lozano ma i rossoneri pareggiano con Bonaventura.

MILANO – Nel match valevole per la tredicesima giornata del campionato di Serie A Milan e Napoli si dividono la posta in palio pareggiando 1-1. Succede tutto nella prima frazione di gioco con la squadra di Ancelotti che passa in vantaggio con Lozano ma i rossoneri pareggiano col primo gol stagionale di Bonaventura. In realtà è un risultato che serve pochissimo ad entrambe: con questo pareggio il Milan sale momentaneamente in tredicesima posizione mentre i partenopei restano al settimo posto.

Milan-Napoli 1-1: il tabellino del match

MILAN (4-3-3): Donnarumma; Conti, Musacchio, Romagnoli, Hernandez; Paquetà, Biglia (73′ Calabria), Krunic; Rebic (46′ Kessie), Piatek (85′ Leao), Bonaventura. A disposizione: Reina, A.Donnarumma, Caldara, Gabbia, Calabria, Kessie, Suso, Leao, Brescianini, Maldini. Allenatore: Pioli

NAPOLI (4-4-2): Meret, Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Hysaj, Callejon (58′ Mertens), Allan, Zielinski, Elmas, Lozano (83′ Llorente), Insigne (65′ Younes). A disposizione: Ospina, Karnezis, Luperto, Manolas, Fabian Ruiz, Gateano, Llorente, Mertens, Younes. Allenatore: Ancelotti

RETI: 24′ Lozano (N), 29′ Bonaventura (M)

AMMONIZIONI: Paquetà, Hernandez, Conti (M), Elmas, Younes (N)

ESPULSIONI: //

RECUPERO: 1’nel primo tempo, 4′ nel secondo tempo

STADIO: San Siro