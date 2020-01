La Lega Serie A si ravvede: minuto di silenzio per Kobe Bryant in Milan-Torino

Lutto al braccio per la formazione rossonera e minuto di raccoglimento per il grande campione scomparso prematuramente domenica.

MILANO – Dopo l’iniziale, e poco sensato, “no” al minuto di raccoglimento, in Milan-Torino, per commemorare Kobe Bryant la Lega Serie A è tornata sui suoi passi concedendo i sessanta secondi di raccoglimento ed il lutto al braccio sulle divise rossonere in onore del grande campione NBA. Byant è scomparso prematuramente, domenica in un incidente in elicottero insieme ad altre 8 persone, tra cui la figlia Gigi lasciando un vuoto incolmabile tra gli appassionati e non. Di seguito il comunicato ufficiale della società rossonera, di cui Kobe era da sempre un gran tifoso.

Il comunicato ufficiale del Milan

Ufficiale. In accordo con la Lega Serie A il Milan questa sera indosserà il lutto al braccio in memoria della leggenda del basket e grande tifoso rossonero Kobe Bryant, scomparso domenica scorsa in un tragico incidente aereo insieme alla figlia Gianna Maria e altre 7 vittime. Tutto il pubblico di San Siro osserverà inoltre un momento di tributo e raccoglimento a pochi minuti dal fischio di inizio – #semprekobe #legendsneverdie