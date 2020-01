Milan – Torino tra i principali match del giorno 28 gennaio 2020. Spazio anche alla Carabao Cup in Inghilterra e alla Coppa del Re in Spagna

Martedì 28 gennaio tornano le Coppe protagoniste. Partendo dalla Tim Cup che vedrà affrontarsi Milan e Torino per il terzo quarto di finale passando per la Carabao Cup in Inghilterra e Coppa del Re in Spagna o la Coupe de France, sono diversi gli spunti interessanti in questa giornata. Prima di consultare tutti i principali risultati in tempo reale spazio a chi ha già giocato. Partiamo dalla Giamaica dove l’Humble Lions ha vinto in casa del Mount Pleasant 1-0 mentre in Messico 3-1 esterno del Tlaxcala su La Piedad. Prosegono i giochi olimpici in sud america e nelle qualificazioni successo dell’Argentina 1-0 sull’Ecuadore e della Colombia, 2-1 sul Venezuela. Nell’AFC Champions League Shanghai SIPG supera 3-0 il Buriram mentre finisce 0-0 tra Tupapa e Soaga nei preliminari dell’OFC Champions League.

FIFA > Freundschaft Vereine 2020 > Kalenderwoche



10:00



FC Volgar Astrakhan - FC Ararat 2-1

Dinamo Kiev - FK Kairat 2-0



11:00 FC Dusheti - Metalurgi Rustavi 0-2 *



14:00



SKN St. Pölten - FK Mariupol

Kolos Kovalivka - Vorwärts Steyr

1. FC Kaiserslautern II - FC 08 Homburg



14:30 Dinamo Mosca - Lechia Gdańsk



15:00 TSV Hartberg - Desna Chernigov



17:30 1. FC Rielasingen-Arlen - Austria Lustenau



18:00 SKU Amstetten - ASK St. Valentin



19:00



FC Astoria Walldorf - FV Fortuna Kirchfeld

FC Dornbirn - FC Alberschwende



FIFA > Femminile Amichevoli 2020 > Gennaio



10:30 Myanmar - Tailandia 1-1



FIFA > U19 Amichevoli 2020 > Gennaio



15:00 Macedonia del Nord - Azerbaijan



FIFA > U18 Amichevoli 2020 > Gennaio



17:00 Giappone - Messico



19:30 Spagna - Slovacchia



AFC > AFC Champions League Qual. 2020 > Playoff-Runde



08:00 Shanghai SIPG - Buriram United 3-0



11:00



FC Seoul - Kedah FA

FC Tokyo - Ceres–Negros FC

Kashima Antlers - Melbourne Victory



15:40 Al Ain FC - Bunyodkor PFK



16:10 Al Sailiya - Shahr-e Khodro FC



16:15 Al Rayyan - Esteghlal



18:30 Al Ahli SFC - FC Istiklol



AFC > AFC Cup 2020 > Playoff-Runde



15:30 Sur SC - Hilal Al Quds



Argentina > Torneo Federal A 2019/2020 1a Fase Zona B



01:00 Villa Mitre de Bahía Blanca - Estudiantes de San Luis 1-0



01:40 Maipú - Peñarol de Chimbas 1-0



01:45 Desamparados de San Juan - Sansinena de General Cerri 2-0



Brasile > Campeonato Paulista 2020



00:00



Red Bull Bragantino - Inter de Limeira - SP 0-1

Guarani - SP - Santos FC 1-2



Brasile > Campeonato Paraibano 2020



00:15



São Paulo Crystal - Treze - PB 0-2

Sport - PB - Sousa - PB 0-1



Cile > Primera División 2020



22:00 Curicó Unido - La Serena



Colombia > Primera A 2020 Apertura



22:00 Once Caldas - Atlético Bucaramanga



EAU > UAE Arabian Gulf League 2019/2020



14:15



Al Dhafra - Al Jazira Club

Ajman Club - Baniyas SC



17:00 Al Wasl - Al Nasr SC



Egitto > Premiership 2019/2020



18:30 Wadi Degla FC - Zamalek



Francia > Coupe de France 2019/2020 > Ottavi di finale



18:30



ASM Belfort - Montpellier HSC

Angers SCO - Stade Rennes

FC Limonest - Dijon FCO



20:55 AS Monaco - AS Saint-Étienne



Germania > 2. Bundesliga 2019/2020



18:30 Arminia Bielefeld - VfL Bochum



20:30



Jahn Regensburg - Hannover 96

SpVgg Greuther Fürth - FC St. Pauli

SV Wehen Wiesbaden - Erzgebirge Aue



Giamaica > National Premier League 2019/2020



02:00 Mount Pleasant Academy - Humble Lions 0-1



Gibilterra > Premier Divison 2019/2020 Relegation



20:30 Boca Gibraltar - Mons Calpe S.C.



Inghilterra > Championship 2019/2020



20:45



Blackburn Rovers - Queens Park Rangers

Brentford FC - Nottingham Forest

Cardiff City - West Bromwich Albion

Hull City - Huddersfield Town

Leeds United - Millwall FC

Luton Town - Derby County

Wigan Athletic - Sheffield Wednesday



21:00 Reading FC - Bristol City



Inghilterra > League One 2019/2020



20:45



AFC Wimbledon - Burton Albion

Accrington Stanley - Peterborough United

Doncaster Rovers - Southend United

Fleetwood Town - Coventry City

Lincoln City - Portsmouth FC

Milton Keynes Dons - Rochdale AFC

Rotherham United - Ipswich Town

Wycombe Wanderers - Blackpool FC



21:00 Bolton Wanderers - Bristol Rovers



Inghilterra > League Two 2019/2020



20:45



Bradford City - Cheltenham Town

Cambridge United - Salford City

Colchester United - Swindon Town

Crewe Alexandra - Leyton Orient

Forest Green Rovers - Carlisle United

Grimsby Town - Stevenage FC

Newport County - Macclesfield Town

Northampton Town - Scunthorpe United

Oldham Athletic - Mansfield Town

Plymouth Argyle - Crawley Town

Port Vale FC - Exeter City

Walsall FC - Morecambe FC



Inghilterra > National League 2019/2020



20:45



Halifax Town - Dover Athletic

Ebbsfleet United - Woking FC

Solihull Moors - Barrow AFC

Eastleigh FC - Aldershot Town



Barnet FC - Boreham Wood rinv.



Inghilterra > League Cup 2019/2020 > Semifinali



20:45 Aston Villa - Leicester City



Irlanda del Nord > Premier League 2019/2020



20:45



Larne FC - Linfield FC

Glentoran Belfast - Glenavon FC



Italia > Coppa Italia 2019/2020 > Quarti di finale



20:45 Milan - Torino



Italia > Primavera Coppa Italia Pr. 2019/2020 > Quarti di finale



14:30 Juventus - US Cremonese



Messico > Premier de Ascenso 2019/2020



00:00 Reboceros de La Piedad - Tlaxcala Fútbol Club 1-3



Messico > Femminile Liga MX Femenil 2019/2020 Clausura



00:00 Deportivo Toluca - Cruz Azul 1-2



02:00



Club León - Monarcas Morelia 0-0

CF Monterrey - Club Tijuana 3-1



03:00 Atlético San Luis - Deportivo Guadalajara 0-2



04:00 Santos Laguna - Pumas UNAM 0-2



Olanda > KNVB beker 2019/2020 > Ottavi di finale



20:00 Fortuna Sittard - Feyenoord sosp.



Portogallo > Primeira Liga 2019/2020



21:15 FC Porto - Gil Vicente



Portogallo > U23 Liga Revelação 2019/2020



16:00 Leixões SC - Os Belenenses



Scozia > FA Cup 2019/2020 > 4. Giornata



20:45



Falkirk FC - Arbroath FC

Hibernian FC - Dundee United



Spagna > Copa del Rey 2019/2020 > Ottavi di finale



21:00 CD Tenerife - Athletic Bilbao