Coppa Italia, Milan – Torino: pronostico e quote per le scommesse per la gara in programma martedì 28 gennaio dalle ore 20.45. Per i bookmakers rossoneri nettamente favoriti

MILANO – Martedì 28 gennaio dalle ore 18 allo Stadio Meazza si gioca Milan – Torino, incontro valevole per i quarti di finale di Coppa Italia. In campionato i rossoneri sono reduci dalla vittoria ottenuta in trasferta sul campo del Brescia, la quarta di fila, grazie al gol realizzato da Rebic; in classifica la squadra di Pioli ora è sesta con 31 punti. Sono arrivati a questo punto della competizione battendo la Spal. Il Torino proviene dalla pesantissima sconfitta casalinga per 0-7 contro l’Atalanta e sono quinti a quota 38; agli ottavi di finale di Coppa Italia hanno vinto contro il Genoa ai calci di rigore. Dopo la debacle in campionato la panchina di Mazzarri scricciola e la gra contro il Milan potrebbe rivelarsi decisiva.

Probabile modulo 4-4-2 per il Milan, con Begovic in porta e difesa formata dalla coppia centrale Musacchio- Romagnoli e da Conti ed Hernandez ai lati. In mezzo al campo Kessie e Bennacer; Castilleyo e Calhanoglu sulle corsie. Coppia d’attacco formata da Piatek e Leao. Il Torino potrebbe scendere in campo con il modulo 3-5-2, con Sirigu tra i pali e retroguardia formata da Izzo, Nkoulou, Djidji. In mezzo al campo Rincon, Meité e Aina, sulle corsie De Silvestri e Verdi. Davanti Berenguer e Belotti.

Calcio in tv il 28 gennaio 2020

Diretta Milan – Torino

Coppa Italia, Milan – Torino: per i bookmakers rossoneri nettamente favoriti

Il segno 1 è quotato da 1,87 a 1,90. Il segno X è offerto mediamente a 3,75 mentre il segno 2 è dato da 3,75 a 4,00.

Per quanto riguarda la doppia chance, l’1/X è offerto da 1,24 a 1,26, l’X/2 da 1,87 a 1,90 mentre l’1/2 vale mediamente 1,26.

I bookmakers pensano che i gol potrebbero essere numerosi: l’Under 2,5 vale da 1,80 a 1,85, l’Over 2,5 da 1,85 a 1,95. E credono che andranno a segno entrambe le squadre: il No Goal vale da 1,95 a 2,00, il goal in media 1,75.

Il risultato più esatto potrebbe essere l’1-1 (da 6,50 a 7,00) seguito dall’1-0 (da 6,50 a 6.75) e dal 2-1 (da 8,00 a 8,50).

La possibilità che entrambe le squadre segnino nel primo tempo vale da 4,35 a 4,50.