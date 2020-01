Serie A, Inter – Cagliari: le formazioni ufficiali

Le formazioni ufficiali di Inter – Cagliari: incontro valevole per la ventunesima giornata del campionato di Serie A, calcio d’inizio alle ore 12.30

MILANO – La domenica sportiva odierna si apre con il lunch match tra Inter e Cagliari. Le 2 squadre si affrontano alle 12:30 allo stadio San Siro Meazza sotto la direzione di Gianluca Manganiello della sezione di Pinerolo: i suoi assistenti saranno Preti e Bresmes mentre il quarto uomo Sara Pezzuto; al Var e Avar Banti e Ranghetti. Le squadre si affrontano a poche settimane di distanza dalla sfida di Coppa Italia, le seguiremo con la consueta cronaca minuto per minuto. Dalle 11:30 scopriremo le scelte degli allenatori che hanno a che fare con alcuni problemi di formazione. In particolare Conte non ha al meglio diversi giocatori, a centrocampo dovrà fare a meno della squalifica di Candreva e della indisponibilità di Asamoah, Brozovic e Gagliardini. Pertanto dovrebbe esserci spazio per Borja Valero e l’esordio dal primo minuto di Young visto che sia D’Ambrosio che Moses non sono in condizioni ottimali per giocare dal primo minuto. Dall’altra parte Maran ritrova Faragò ma in difesa non ha Pisacane fermo per squalifica mentre nella lista degli indisponibili troviamo i vari Cacciatore, Cerri, Pavoletti, Ragatzu, Rog e Ceppitelli.

Qualche numero sui precedenti tra le due squadre con un bilancio a favore dei nerazzurri con 38 vittorie contro le 14 dei sardi e 27 pareggi. Un avversario che ispira particolarmente i nerazzurri visto che solo nell’aprile 2013 non sono andati a segno. In quell’occasione successo degli ospiti per 2 a 0. La squadra di Conte è imbattuta da 13 incontri consecutivi ed è seconda solo alla Lazio che ne ha una strisica di 14. Dall’altra parte il Cagliari ha realizzato ben 35 reti nelle prime 20 di Serie A: si tratta di un vero e proprio record per la squadra.

Alla vigilia della partita Conte ha parlato sia di mercato ma anche della rincorsa alla Juve attualmente avanti di 4 lunghezze dopo un lungo testa a testa: “Contro il Cagliari siamo in una situazione di emergenza, abbiamo i giocatori contati. Candreva è squalificato, Lazaro è andato via: bisognerà prendere delle decisioni affrettate. Dobbiamo guardare a noi stessi, alla nostra crescita, non agli altri. Pensiamo a noi, a quello che stiamo facendo, cercando di migliorare, continuando con questo entusiasmo”. Parlando dell’avversario: “L’insidia è quella di trovare nuovamente una squadra forte che sta facendo benissimo, come testimonia la rosa dei sardi e la qualità di un allenatore come Maran”. Dall’altra parte il tecnico rossoblu ha sottolineato: “Dovremo essere bravi a non farci trovare impreparati. L’Inter ha numeri eccezionali, un cammino da scudetto. Mette in difficoltà tutte le squadre che incontra. Va affrontata con la testa giusta perché quando metti in campo le tue caratteristiche e cerchi di proporre le cose che sai fare”.

Le formazioni ufficiali di Inter – Cagliari

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Young, Barella, Borja Valero, Sensi, Biraghi; Lautaro Martinez, Lukaku. A disposizione: Padelli, Berni, Ranocchia, Godin, D’Ambrosio, Dimarco, Agoume, Moses, Sanchez, Esposito. Allenatore: Conte

CAGLIARI (4-3-1-2): Olsen; Faragò, Walukiewicz, Klavan, Pellegrini; Nandez, Oliva, Ionita; Nainggolan; Simeone, Joao Pedro. A disposizione: Olsen, Rafael, Mattiello, Lykogiannis, Porru, Cigarini, Castro, Birsa, Gagliano. Allenatore: Maran