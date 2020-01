Milan – Torino: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Milan – Torino del 28 gennaio 2020: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valevole per i quarti di finale della Coppa Italia 2019/2020, calcio d’inizio alle ore 20.45

MILANO – Martedì 28 gennaio alle ore 20.45 si giocherà Milan – Torino, match valido per i quarti di finale della Coppa Italia 2019/2020. Da una parte ci sono i padroni di casa che stanno vivendo un ottimo momento di forma: i rossoneri, infatti, sono reduci da quattro vittorie consecutive, di cui l’ultima a Brescia, ed in classifica occupano il sesto posto con 31 punti. Situazione completamente diversa per i Granata che vengono dall‘umiliante sconfitta casalinga contro l’Atalanta ed in classifica occupano la decima posizione con 27 punti. La vincente affronterà la Juventus in semifinale.

La cronaca minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

Martedì 28 gennaio alle ore 19.45 le formazioni ufficiali, dalle 20.45 la webcronaca della partita.

La presentazione del match

QUI MILAN – I padroni di casa dovrebbero scendere in campo col 4-4-2 con Donnarumma in porta, pacchetto difensivo composto da Conti e Theo Hernandez sulle corsie esterne mentre nel mezzo Musacchio e Romagnoli. A centrocampo Kessie e Bennacer in cabina di regia con Bonaventura e Castillejo sulle fasce laterali mentre in attacco spazio al tandem offensivo composto da Rebic e Ibrahimovic.

QUI TORINO – Rebus formazione per Mazzarri che potrebbe mandare in campo la sua squadra col 3-4-2-1 con Sirigu tra i pali, reparto arretrato formato da Izzo, N’Koulou e Bremer. A centrocampo Rincon e Lukic in cabina di regia con De Silvestri e Ola Aina sulle corsie esterne mentre davanti Berenguer e Millico alle spalle dell’unica punta Belotti.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Milan – Torino, valevole per i quarti di finale della Coppa Italia 2019/2020, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva su RAI 1.

Le probabili formazioni di Milan – Torino

MILAN (4-4-2): Donnarumma; Conti, Musacchio, Romagnoli, Theo Hernandez, Bonaventura, Kessie, Bennacer, Castillejo, Rebic, Ibrahimovic. Allenatore: Pioli

TORINO (3-4-2-1): Sirigu; Izzo, N’Koulou, Bremer, De Silvestri, Lukic, Rincon, Ola Aina, Millico, Berenguer, Belotti. Allenatore: Mazzarri

STADIO: San Siro